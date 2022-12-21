俄烏戰爭以來首度出國！澤倫斯基傳訪白宮 將偕拜登演說
俄烏戰火延續十個月，烏克蘭總統澤倫斯基開戰以來堅信「筆鋒比劍利」，馬不停蹄接見各國領導人與出席國際重要場合。根據美國有線電視新聞網（CNN）等多家外媒引述消息人士，澤倫斯基近期踏出國門造訪白宮，不過這次訪問因為安全因素嚴格保密，屆時拜登料將與澤倫斯基在國會發表演說。
國際中心楊智傑／綜合報導
綜合《紐約時報》、《CNN》等外媒報導，自今年二月俄羅斯入侵烏克蘭以來，以視訊、自拍影片方式出席國際各大重要場合的烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy），目前已經啟程前往美國。這是他在莫斯科單方面開戰以來，首度踏出國門進行訪問。
澤倫斯基深信溝通力量比俄戰鬥機更強大，在西方聯盟陣線多個國會、重要賽事或獎季和國際會議等場合上多次以視訊方式露臉，宣明烏克蘭人民正為自由、生命及生存而戰。
報導指出，兩名熟知內情人士提到，澤倫斯基今（21）計劃和美國總統拜登在白宮會晤，此前拜登政府澤準備運送包含愛國者飛彈系統在內的新防禦軍援至烏克蘭。不過在安全因素考量下，這個消息被嚴格加密，白宮對此也並未發表評論。
消息續指，拜登與澤倫斯基預計將會前往美國國會兩院聯席會議發表演說，《紐時》則透露演說會選在「電視黃金時段」播映兩人發表的內容。