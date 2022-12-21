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俄經烏國輸歐天然氣管線驚傳爆炸　輸氣急改道

▲烏克蘭西部俄氣運輸走廊的「跨西伯利亞管道」（Urengoy-Pomary-Uzhgorod）在12月20日發生爆炸。（圖／美聯社／達志影像）
▲烏克蘭西部俄氣運輸走廊的「跨西伯利亞管道」（Urengoy-Pomary-Uzhgorod）在12月20日發生爆炸。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心徐筱晴／綜合報導

一條從俄羅斯經由烏克蘭將天然氣送往歐洲的管線發生爆炸，造成至少3人死亡。且該管線是俄國往西歐運輸天然氣的最後一條管線，讓外界憂心是否會影響到天然氣輸歐的量能，不過俄羅斯天然氣工業股份公司（Gazprom）表示將透過平行的管線繼續供應天然氣，天然氣價格也因此沒有出現劇烈波動。

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綜合外媒報導，俄羅斯媒體引述當地政府新聞辦公室的消息報導指出，烏連戈伊-蓬馬里-烏日霍羅德輸氣管（Urengoy-Pomary-Uzhgorod pipeline）發生致命性爆炸，管線遭到炸穿。當地官員指出，當地時間20日下午1時50分時已切斷該區段供氣。

爆炸地點發生在莫斯科東部的楚瓦什共和國（Chuvashia）地區，接近窩瓦河（Volga River）城巿喀山（Kazan）以西約150公里的卡里寧諾村（Kalinino），由於爆炸發生期間管線正在進行例行維護，事後大火已撲滅，但在這起事件中仍造成3人死亡。

這條天然氣管線是從西伯利亞的「烏連戈伊氣田」，經過北極圈到達烏克蘭西部的「烏日霍羅德」（Uzhhorod）後，再輸往中歐和西歐國家，它與「聯盟號天然氣管道」（SoyuzGas Pipeline）和「揚堡－蘇聯西部邊界天然氣管道」（Yamburg - Western Borderof USSR Gas Pipeline）一同構成烏克蘭的西部俄氣運輸走廊。

該管線於1980年代建造，為連接俄羅斯和歐洲古老的天然氣管線之一，是目前俄羅斯天然氣輸歐的主要管道。隨著俄烏戰爭在今年2月爆發後，更成為俄羅斯向西歐輸氣的最後一條通道，因此這起意外備受市場關注。

根據俄羅斯天然氣工業股份有限公司稍早表示，預期未來24小時將對管線注入4300萬立方公尺的天然氣，經由蘇賈（Sudzha）計量點通過烏克蘭進入歐洲，流量將與近幾天一致。烏克蘭國家官網資料也顯示，21日途經烏克蘭的天然氣輸送安排迄今為止保持不變，天然氣價格也未出現劇烈波動。

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