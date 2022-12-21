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說到做到？馬斯克宣布「願辭推特CEO」　自曝下一步去哪

▲推特執行長馬斯克（Elon Musk）先前發起民調詢問網友「是否該卸任執行長職務」，如今看來他將尊重六成用戶要他走人的結果，兌現其辭職承諾。（圖／美聯社／達志影像）
▲推特執行長馬斯克（Elon Musk）先前發起民調詢問網友「是否該卸任執行長職務」，如今看來他將尊重六成用戶要他走人的結果，兌現其辭職承諾。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

全球「前」首富、推特執行長馬斯克（Elon Musk）發起的民調風波持續，先前他向網友們詢問「是否該卸任執行長職務」，結果出爐顯示有六成推特用戶要他走人。稍早馬斯克在同一串討論中留言表示，自己將會履行民調結果辭職，前提是「等我找到那個蠢到接下這份工作的人之後」。

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特斯拉創辦人、美國富豪馬斯克今年10月以440億美元高價收購推特，重磅消息撼動圈子過後，其推出的多項「改革政策」卻不盡如人意。本月19日他以個人帳號發起民調，詢問網友自己是否該辭去推特CEO職務，結果超過1750萬名用戶投票，其中將近6成要求他走人。

馬斯克稍早再度回應該則推文，他提到自己會履行先前承諾尊重投票結果，「等我找到那個蠢到接下這份工作的人之後，我就會辭去執行長職務！在那之後，我將負責營運管理軟體與伺服器團隊。」

馬斯克愛用推特的「民調投票」功能不是第一次，先前他曾詢問過是否該恢復美國前總統川普因為「散播新冠疫情相關不實資訊」而遭停權的帳號，他也尊重投票結果，對那些他要求停權的科技記者們的帳號進行「特赦」。

▲推特（Twitter）新老闆、億萬富豪馬斯克（Elon Musk）宣布，推特將會推出藍灰金3種不同顏色的勾勾，分別給予官方認證的個人、政府與企業。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
▲推特（Twitter）馬斯克針對5名記者的推特帳號停權，引發歐盟與各界聯合批評干涉言論及新聞自由。示意圖。（圖／美聯社／達志影像）
不過在他作出「找到人就下台」的回應前，馬斯克對於要他辭去CEO的民調結果一反常態的保持低調沉默，甚至在另一名網友表示「應該要讓只有訂閱推特的用戶才能投票」的推文下回應「你說的對」。這也引發外界關注馬斯克是否會針對推特投票方式進行改動，一如他所贊同的只讓那些付費訂閱、擁有藍色勾勾用戶才能投票。

至於誰能接手馬斯克的推特執行長寶座，《CNBC》引述消息人士指出馬斯克正風風火火地找尋他的接班人，根據《CNN》分析最有可能的潛力人選包含馬斯克現在的副手，自從他們接管推特以來就持續幫助他處理公司營運業務。

另外入圍名單也包括美國天使投資人卡拉卡尼斯（Jason Calacanis）、Craft Ventures合夥人與企業家大衛·薩克斯（David O. Sacks）、一名前推特消費者團隊負責人或直接負責過推特產品的克利希南（Sriram Krishnan）。

名單上還有其他外卡候選人，包含公開表示願意接下這份工作的前T-Mobile執行長約翰·萊格爾（John Legere）、饒舌歌手Snoop Dogg，而前幾日被目擊和馬斯克一起觀看世足的川普女婿庫許納（Jared Kushner）也在討論名單中被多次提及。
 

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