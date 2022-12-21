說到做到？馬斯克宣布「願辭推特CEO」　自曝下一步去哪

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馬斯克稍早再度回應該則推文，他提到自己會履行先前承諾尊重投票結果，「等我找到那個蠢到接下這份工作的人之後，我就會辭去執行長職務！在那之後，我將負責營運管理軟體與伺服器團隊。」
馬斯克愛用推特的「民調投票」功能不是第一次，先前他曾詢問過是否該恢復美國前總統川普因為「散播新冠疫情相關不實資訊」而遭停權的帳號，他也尊重投票結果，對那些他要求停權的科技記者們的帳號進行「特赦」。
不過在他作出「找到人就下台」的回應前，馬斯克對於要他辭去CEO的民調結果一反常態的保持低調沉默，甚至在另一名網友表示「應該要讓只有訂閱推特的用戶才能投票」的推文下回應「你說的對」。這也引發外界關注馬斯克是否會針對推特投票方式進行改動，一如他所贊同的只讓那些付費訂閱、擁有藍色勾勾用戶才能投票。
至於誰能接手馬斯克的推特執行長寶座，《CNBC》引述消息人士指出馬斯克正風風火火地找尋他的接班人，根據《CNN》分析最有可能的潛力人選包含馬斯克現在的副手，自從他們接管推特以來就持續幫助他處理公司營運業務。
另外入圍名單也包括美國天使投資人卡拉卡尼斯（Jason Calacanis）、Craft Ventures合夥人與企業家大衛·薩克斯（David O. Sacks）、一名前推特消費者團隊負責人或直接負責過推特產品的克利希南（Sriram Krishnan）。
名單上還有其他外卡候選人，包含公開表示願意接下這份工作的前T-Mobile執行長約翰·萊格爾（John Legere）、饒舌歌手Snoop Dogg，而前幾日被目擊和馬斯克一起觀看世足的川普女婿庫許納（Jared Kushner）也在討論名單中被多次提及。