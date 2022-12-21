經紀公司怒了！5聲明反擊張勝豐說謊　揭討債公司找上門

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大麥也表示，錢莊來電指出，張勝豐去年開始借款，但經紀公司10月底才和他見面洽談合約，如何開地下錢莊設局害他，「你是否說謊不打草稿！」並表示會將合約內容及錢莊通訊紀錄一併交給檢調單位查明，「希望真相被揭開，也祝福張男把自己的路給斷光了，能再有下一個善心人士出現」。
【大麥娛樂聲明公告】
1、首先請媒體不要每次報導他，就冠上蔡依林的恩師這個字眼，因為對於是台灣之光的蔡依林是不好的、是不尊重的。
2、 經紀公司與張勝豐的合約是111年11月1日生效，會解約的原因即是經紀公司不斷收到討債公司的電話，且言明他拿公司跟他簽屬的保證合約去借錢，公司才發現我們完全被他表面的善良欺騙。如果真的是經紀公司設局圈套，麻煩請檢調單位立即出面偵辦，且張男應該立刻報警才對，而不是演出一場欺騙世人的感人好戲。其實是躲債後，自稱被人救了回來，請問那個救你的人是誰？怎麼救你？如何在你都關機的狀況之下還能救你回來？口口聲聲要自殺，臉書都留遺言了，怎麼又出現了？！
3、張男聲稱是特助開地下錢莊設局害他，我們是10月25日邀約你參加活動才見面，但按照錢莊來電指出你的借款是從去年就開始，你是否說謊都不打草稿！而且你借款的地方不乏有合法的當舖和相信你的粉絲。你利用曾經幫非常多天王天后的身分來騙取大家的信任和同情，我們已經決定透過司法來證明清白。同時將你已簽收經紀公司給你的保障底薪以及當舖和錢莊打來的通訊紀錄一併交給檢調單位查照，看看到底誰說謊！網路一堆向你討債的影片交給警察清查IP，相信就能知道你是如何欺騙世人的！
4、也請媒體應該主動查證張男去年演出的被自家兄長......的情事，即能知道真假，切莫遭人利用而傷害了單純純樸的鄉下人。
5、已交請律師舉告張男，相信一切都會真相大白。原本念茲應該給張男一個退路，所以以信任不足為由作為解約的依據，看來現在是揭開真相的時候。亂世「非善人」當道，經紀公司的良善已經無法成為執行事物的根本，也請大家審慎自保，切莫再輕易相信他人，以免因良善引火自焚。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
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