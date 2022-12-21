春節搶票！高鐵1小時售近60萬張、台鐵東部幹線售33萬張

我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣高鐵表示，為因應疏運期間旅客訂位踴躍，已調整相關軟、硬體設定，並機動調配必要網路與訂位主機資源因應，以確保服務效率與品質。同時，透過持續調校高鐵新世代訂位票務系統之效能，優化各通路之參數，以提供更高容量讓旅客更快速的完成訂票，及體驗更好的購票過程；今天凌晨開放訂位後，高鐵公司亦派專人隨時監測售票狀況，各訂票管道維持正常訂位效率，連線成功之旅客，系統均能確保完成服務。
台灣高鐵指出，今年春節疏運訂票同時提供旅客網路訂位、超商購票、手機訂票3管道服務，總計最多可容納2萬2千人同時上線，各訂票管道的容量係依據訂位主機效能及各通路特性進行調配，確保最佳訂位效率。
另外，台鐵局表示，今天0時起，開放112年春節假期東部幹線對號列車（含宜蘭線、北迴線、花東線、南迴線及跨線）112年1月18日至112年1月30日網路、台鐵e訂通APP、電話語音及超商訂票，截至上午9點止，總計完成17萬8,579筆、33萬3,885張訂票。
東部幹線車票預訂概況，台北往花蓮、台東方向，112年1月19日下午5點以後，長途自強號座位已售完；1月20日下午4點以前，長途自強號座位已售完；台東、花蓮往台北方向，則是1月28、29日中午12點至晚間8點，長途自強號座位已售完。
南迴線車票預訂概況，高雄往台東方向，長途各時段自強號尚有座位；台東往高雄方向，長途各時段自強號尚有座位。其餘日期、車次尚有座位。另112年1月19、20及112年1月28、29日東線8班實名制列車，將於111年12月23日0時起開放111年8月1日前設籍於花蓮縣、台東縣的現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。
台鐵局提醒，旅客完成訂票後，請務必於2天內（含訂票當日）至台鐵局各電腦售票車站、郵局及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取的車票，將於111年12月23日上午9點重新釋出。