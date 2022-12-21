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17縣市「低溫特報」！週五恐再迎寒流　氣溫變化1圖秒懂

▲今（21）日強烈大陸冷氣團南下，北台灣降溫感受較明顯，北部、東半部地區也將有局部短暫雨。（圖／記者葉政勳攝）
▲今（21）日強烈大陸冷氣團南下，北台灣降溫感受較明顯，北部、東半部地區也將有局部短暫雨。（圖／記者葉政勳攝）

記者張志浩/綜合報導

今（21）日強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫逐漸下降，水氣稍增​，中央氣象局表示，氣溫的下降主要以北台灣感受較明顯，傍晚過後中部以北地區低溫僅剩攝氏11~12度，北部、東半部地區也將有局部短暫雨，一直到週五（12/23）前，若北方的冷空氣不斷南下，冷空氣強度將逐漸增強至寒流，並在週末（12/24、12/25）影響台灣，預估北部低溫將僅剩攝氏9~10度，下週一（12/26）才會回溫，民眾請多加留意。

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中央氣象局表示，今日白天，中部以北、宜蘭地區高溫約攝氏17~18度，南部和東部地區攝氏20~23度，傍晚過後受強烈大陸冷氣團影響，中部以北、宜蘭地區低溫僅剩攝氏11~12度，南部和東部地區攝氏14~15度，整體來說日夜溫差大，降溫體感明顯。

▲（圖／中央氣象局提供）
▲五（12/23）前，若北方的冷空氣不斷南下，冷空氣強度將逐漸增強至寒流，並在週末（12/24、12/25）影響台灣。（圖／中央氣象局提供）
而今明兩日受強烈大陸冷氣團影響，週五再一波冷空氣侵襲，不排除是寒流強度，最寒冷的時間點將落在週六和下週日（12/24、12/25）清晨，台南以北、宜蘭地區低溫下探9-10度；南部和花東地區攝氏12~13度，下週一（12/26）慢慢回溫，中部、南部、花東地區白天高溫有機會來到攝氏20度上下，但夜晚到清晨受輻射冷卻影響，中部空曠地區仍有攝氏8~10度的低溫，一定要多加留意。

天氣風險公司分析師吳聖宇指出，今日冷空氣前緣有些水氣會先行通過台灣附近，因此白天在苗栗以北、東半部地區會有局部降雨的機會，雨勢並不大，不過還是要提醒這些地方的朋友外出要記得攜帶雨具，這些水氣通過的很快，傍晚到入夜就會離開，北部、東半部天氣將恢復穩定，多雲到晴，至於台中以南則不受影響，依然是以穩定的天氣為主。

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