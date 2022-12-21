一路旺到明年！冬至「4生肖」財運爆棚　他偏財運也起飛

冬至陽氣回升！「5步驟」把握好時機　開運旺財效果翻倍

▲冬至黑夜長白晝短，陰極之至後陽氣回升，是開運旺財的好時機。（示意圖／取自unsplash）
▲冬至黑夜長白晝短，陰極之至後陽氣回升，是開運旺財的好時機。（示意圖／取自unsplash）

記者鍾怡婷/綜合報導

冬至是24節氣中相當重要的一天，按理來說冬季陰生陽衰，本宜「藏」而不宜動，但冬至時太陽直射南迴歸線，是一年之中北半球夜晚最長，而白天最短暫的一天，而冬至在陰極之至後陽氣回升，是一個節氣循環的開始，此時開運旺財能有翻倍的效果，命理專家鄭偉建也於搜狐星座專欄分享5個旺運秘訣。

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▲在農曆大年初一許下的願望，是今年的第一個願望，如同「頭香」一樣，願望特別容易實現。想要讓新的一年財運亨通或姻緣浮現，農曆大年初一可別忘了「迎財神」、「求喜神」。（圖／Shutterstock）
▲冬至是一個節氣循環的開始，此時開運旺財能有翻倍的效果。（圖／Shutterstock）
（一）正南、正東方位擺放寬葉綠植

冬至旺財，尤其綠色植物布置是特別有講究的，命理師建議正南、正東方位擺放寬葉綠植，如此會風生水起好運來。尤其冬至後陽氣回升，對於想要在來年有更多收獲的人，冬至之後就要多在陽氣充足的方位活動，如家中或辦公室的正南、正東方位，可以多擺放綠色大葉植物，如發財樹、文竹、富貴竹等，以木生火，助旺陽氣，以提升自己的正財運氣。 

（二）床頭轉至正南、正東方位

農歷十一月旺正東方，十二月旺東南方。條件允許的情況下，可以在這兩個月份中，住正南、正東方的臥室，或者是將床頭轉至這兩方位，也可獲得相同的效果。

（三）出差或出遊到正南、正東方

正南、正東方在冬至很重要，建議可從現住地的正東和東南方向的公園或景點多走走，或外出辦公等，都能在無形中增強個人的財運，從而達到旺財轉運的作用。

（四）北方放「水」，東北置「金」，可化煞去病 

農歷十一月、十二月所代表的子、丑兩個方向，分別所指的是家中的正北方和東北方。農歷十一月份，煞氣到北方，多有不利，鄭博士建議擺放與五行「水」有關的飾物，如水養的富貴竹等，以達到化解之功效。進入十二月份，二黑星到東北位，多對身體健康不利，需在家中這個方位用五行為「金」的飾品來化解。

（五）大門掛旺運旺財之物

如果你的入戶門在正南、正東方，可特地掛上旺運之物，像是中國結等喜慶之物，能旺財旺運又相當容易達成。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。


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