冬至陽氣回升！「5步驟」把握好時機　開運旺財效果翻倍

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冬至旺財，尤其綠色植物布置是特別有講究的，命理師建議正南、正東方位擺放寬葉綠植，如此會風生水起好運來。尤其冬至後陽氣回升，對於想要在來年有更多收獲的人，冬至之後就要多在陽氣充足的方位活動，如家中或辦公室的正南、正東方位，可以多擺放綠色大葉植物，如發財樹、文竹、富貴竹等，以木生火，助旺陽氣，以提升自己的正財運氣。
（二）床頭轉至正南、正東方位
農歷十一月旺正東方，十二月旺東南方。條件允許的情況下，可以在這兩個月份中，住正南、正東方的臥室，或者是將床頭轉至這兩方位，也可獲得相同的效果。
（三）出差或出遊到正南、正東方
正南、正東方在冬至很重要，建議可從現住地的正東和東南方向的公園或景點多走走，或外出辦公等，都能在無形中增強個人的財運，從而達到旺財轉運的作用。
（四）北方放「水」，東北置「金」，可化煞去病
農歷十一月、十二月所代表的子、丑兩個方向，分別所指的是家中的正北方和東北方。農歷十一月份，煞氣到北方，多有不利，鄭博士建議擺放與五行「水」有關的飾物，如水養的富貴竹等，以達到化解之功效。進入十二月份，二黑星到東北位，多對身體健康不利，需在家中這個方位用五行為「金」的飾品來化解。
（五）大門掛旺運旺財之物
如果你的入戶門在正南、正東方，可特地掛上旺運之物，像是中國結等喜慶之物，能旺財旺運又相當容易達成。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。