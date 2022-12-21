賴清德選黨魁三重起跑 侯友宜：感謝副總統幫忙爭取預算
在本屆任期最後、請假五天陪伴太太的新北市長侯友宜，今（21）日上午結束休假主持本屆任期最後一次市政會議，對於與副總統賴清德的2024總統民調呈現領先趨勢，除了再重申三天後就職仍然是新北市長，強調「把握自己角色、把握當下、打拼作代誌」；而對於參選民進黨主席的賴清德，選擇第一場黨員政見發表會在三重舉辦，侯友宜表示，感謝賴清德以副總統之尊，幫三重爭取預算、做好行政協調，如果能幫忙解決，定能讓三重發展更好、更棒。
記者吳嘉億／新北報導
對於媒體提問與賴清德民調相比，侯友宜重申，現在是新北市長，三天以後會就職，就職後會把新北市長的角色做好，這是現在自己最重要的事；侯友宜也再重複，還是一句話，「把握自己角色、把握當下、打拼作代誌」，指出因為2030的願景，還有待大家努力往前走。
而對於賴清德參選民進黨主席，選擇在傳統綠營票倉的三重起跑，侯友宜一句話表示「很好啊！」，指出相信賴清德選擇三重，可以聽到很多建設，需要副總統幫忙爭取經費，三重蓋現代化市民科技圖書館要花三十億、蘆南蘆北大開發還停留在內政部手續，還有很多地方基礎建設，感謝他以副總統之尊，幫三重爭取預算、做好行政協調，讓三重更快速發展；所以感謝賴副總統到三重來，因為地方民意代表一定會反映這些問題，如果能幫忙解決，定能讓三重發展更好、更棒。