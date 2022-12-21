今迎極凶「四離日」！禁忌全曝 命理師：「最宜」做這事
民間有「四離四絕日」說法，四離指春分、秋分、夏至、冬至前一天，四絕則是立春、立夏、立秋、立冬前一天，在傳統擇日學中，由於四離是四季的開始、四絕象徵四季的終點，古人害怕窮盡，故認為代表不吉，因此命理館在擇日時，都會盡量避開這8天，以免觸犯禁忌，農民曆上也記載今日不宜結婚、搬家、動土、出行等，可說是諸事不宜。命理專家柯柏成提醒，四離日是磁場轉換關鍵，這幾天應避免爭吵、探病或到墓地，不過冬至前一天反而最適宜戒除惡習。
記者黃韻文/綜合報導
命理專家柯柏成指出，24節氣中的春分、秋分、夏至、冬至前一天，在曆法上叫做「離日」，原因是交節氣的前一天是季節結束之時，很多喜事並不適合在這種天地磁場紊亂的時候安排，今天正是2022年最後一個「四離日」，不過反倒有種事情適合在冬至前一天安排，便是「立志」，由於今日是季節的真正斷點，冬至在天文曆法上是實際上一年的開始，在今天立志將有很好的效果。
柯柏成補充，往年立下新年志願，因為意志不堅、過完年沒多久就忘了。在冬至前一天反而很適合「立志」，方法很簡單，今天一定要拿筆在自己的行事曆「12月21日」寫下來，例如戒菸、戒酒、戒檳榔、戒賭，或是立志學好英文、鍛鍊身體、健康減重，都會有很好的效果，壞習慣戒除了，好運自然來。