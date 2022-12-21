薛瑞元嗆郭台銘BNT推銷員 王鴻薇批：民進黨不知反省
鴻海創辦人郭台銘一再呼籲買BNT次世代疫苗，遭衛福部長薛瑞元回嗆「聽起來像BNT推銷員」。台北市長當選人蔣萬安今（21）日陪同立委補選候選人王鴻薇參拜宮廟時表示，對於民間建言，政府應該傾聽，薛瑞元的說法並不公平；王鴻薇則怒批，民進黨不思改革、檢討，薛瑞元還敢嗆郭台銘，當時要不是郭、慈濟幫忙引進疫苗，多少人都打不到疫苗，難怪民眾到現在都無法支持民進黨。
記者余祥／台北報導
蔣萬安今日陪同王鴻薇到中山區參拜植福宮、景福宮，針對民進黨籍立委補選候選人吳怡農昨日舉行政見會提消防人力不足、裝備老舊，中央應負主導責任，王鴻薇說，對於提高消防人員待遇他都是贊成，他與多位議員在議會有共同提案連署，提高首都警消加給至1.5倍，北市府已經同意，並找好財源，但一直卡在中央不核備，內政部一直卡，卡到內政部長都下台了，警消加給還無法提升。
至於外傳吳怡農被民進黨放生，是因為發言得罪前國策顧問黃承國，王鴻薇質疑，民進黨政府有改革、有反省嗎？還在黑金治國，沒有傾聽民意，薛瑞元還敢嗆郭台銘，要不是當時郭台銘、慈濟幫忙引進疫苗，多少人打不到疫苗，民進黨到現在都不思改革，難怪民眾到現在還是無法支持民進黨。
民進黨立委提案要移除選舉公報中學歷欄位，王鴻薇批，學歷欄移除根本是大笑話，選舉公報就是要提供資訊給選民參考，民眾本來就有知的學歷，民進黨卻因為少數人洗學歷出包，就把學歷欄刪除，真的把選民當塑膠，憑什麼剝奪選民知的權利，至於那些假學歷的人，應該深自檢討，而不是用這種方式羞辱選民。