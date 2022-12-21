薛瑞元酸郭董「像BNT推銷員」！楊寶楨反嗆：高端推銷員

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楊寶楨指出，整個民進黨、指揮中心當時儼然成為高端的業務員；民間力量自掏腰包買BNT疫苗，提供國人施打，不是蔡政府買的，現在好意思反過來酸郭台銘？之前慈濟講個大實話，還被側翼網軍出征到，得出聲明滅火。這合理嗎？「沒做傳統三期臨床試驗、不受國際認證的高端疫苗，民進黨之前是怎麼護航和推銷的？」
楊寶楨舉例綠營護航高端例子，不勝枚舉，包括「蔡英文總統選擇接種高端，強調安全、有效、合法」、「蘇貞昌：高端疫苗有良好保護力 可比擬莫德納BNT」、「陳時中聽記者提到高端， 樂喊：下午帶你去打」、 「駁斥高端退貨說，（食藥署長）吳秀梅：搞不好是更好的產品」、「補打惹爭議，李秉穎：高端仍很有效且安全性最高」、「高端政策被批錯誤，陳其邁說衛福部審定的疫苗安全無虞」等，實在族繁不及備載。
楊寶楨表示，蔡政府如果沒足夠能力買到BNT疫苗，甚至被質疑在蓄意阻擋，如果對外解釋不了，也沒必要反咬民間一口，最後反嗆「好了啦！高端推銷員」。
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