2022年LINE五大假訊息公布！「綠茶加檸檬治新冠」排第一
LINE今(21)日公布2022年度假訊息排行榜，綜觀榜單，疫情仍為焦點，像是錯誤偏方「綠茶加檸檬」治新冠排名第一，假疫情補助則為第三，此外，民生食物議題依舊受關注，紅殼雞蛋加色素偽裝土雞蛋的謠言排第二，根據平台統計，目前「LINE訊息查證」目前已經累積超過14萬筆可疑訊息的舉報，顯示民眾對於假訊息或是錯誤資訊的警覺心有逐漸提高。
記者周淑萍/綜合報導
LINE在2019年啟動數位當責計畫，聯手專業查證夥伴台灣事實查核中心，MyGoPen，Cofacts，蘭姆酒吐司，以及台灣科技媒體中心，與公共事務夥伴行政院，展開「LINE訊息查證」服務，用戶可以將可疑文字訊息或連結傳至LINE訊息查證官方帳號（@linefactchecker）進行查證，根據官方統計，截至2022年12月中，已收入超過14萬筆可疑訊息的舉報，舉報人次也超過60萬人次，成台灣最大訊息查證平台。
今（21）日公布2022年度假訊息排行榜（統計至2022/11/30），揭露疫情仍為重要關鍵字，宣稱可治療新冠的錯誤偏方「綠茶加檸檬」排名第一，以及打著防疫專案名義補助每人3000元，實則詐騙個資的假網站佔據第三。民生息息相關的食物類假訊息也頗受關注，紅殼雞蛋加色素偽裝成土雞蛋的錯誤謠言排名第二。此外，在地震頻仍的台灣，人人有感的「地震時先去開門、關燈、關瓦斯？」或黃金三角等錯誤地震逃生資訊，則在今年度的排行榜中排名第四。而第五名則是時不時會出現的各類錯誤繳費資訊「明天開始電費分三段式？」，突顯用戶對荷包相關資訊高度在意。
綜觀2021年和2022年錯誤和假訊息，民眾特別關注疫情、免費貼圖、養生食物、錯誤地震逃生資訊等，可以發現民眾查核的議題非常生活化，也突顯在LINE平台上流竄的假訊息與生活密切相關的特性。
2022年Top5
2021年Top5
- 「綠茶配檸檬可以治新冠肺炎？」
- 「紅殼雞蛋是添加色素、偽裝土雞蛋販售？」
- 「防疫專案線上申請網站？每人補助3000元？」
- #「地震時先去開門、關燈、關瓦斯？」
- ＃「明天開始電費分三段式？」
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