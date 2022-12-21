姆巴佩回國「嶄露微笑了」！歡度24歲生日 嘟嘴吹蠟燭
2022年卡達世界杯足球賽結束，幾家歡樂幾家愁，法國未能擊敗對手阿根廷爭取連霸，天才前鋒姆巴佩（Kylian Mbappé）在領取金靴獎時，更是完全沒有笑容。不過賽場上的鬱悶，似乎在他回到家鄉後，逐漸散去，稍早他也貼出自己過生日的照片，招牌笑顏終於重新回到他的臉上。
編輯中心/綜合報導
姆巴佩在法國當地時間20日度過他的24歲生日，親友們幫他準備了一塊插滿24根蠟燭的蛋糕，而他則嶄露微笑，並嘟起嘴來準備吹熄全部蠟燭。姆巴佩也在推特上附註「24，謝謝大家的祝福訊息」。
不少球迷紛紛留言祝賀且安慰「還年輕，你會比梅西贏得根多世界盃冠軍的」、「未來是你的」、「未來的GOAT（great of all time，歷史最佳）」、「拜託來巴薩」、「生日快樂，我們愛你」。
姆巴佩在世界盃決賽上力挽狂瀾，一人就踢進法國隊的3個進球，不料到了PK大戰時，他雖穩穩踢進第一點，但後續隊友的射門接連遭到阿根廷門將馬天尼斯（Emiliano Martinez）擋下，最終PK大戰以2:4敗給阿根廷。而姆巴佩本屆賽事一共進了8球，且硬生生在決賽當天，比梅西多踢進一顆，抱回金靴獎。（編輯：潘毅）