中國禁台食品！薛瑞元轟天威難測　再批認知作戰攻擊政府

郭台銘母打無BNT次世代　王必勝：混打是常態　

▲今（21）日中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝強調，沒有要排除購買BNT次世代疫苗，不過混打是常態，風險並未較高。（圖／記者許若茵攝，2022.12.21）
▲今（21）日中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝強調，沒有要排除購買BNT次世代疫苗，不過混打是常態，風險並未較高。（圖／記者許若茵攝，2022.12.21）

記者許若茵／台北報導

鴻海與永齡基金會創辦人郭台銘連日控訴，97歲高齡的母親想打BNT第4劑，但台灣卻連1劑也沒有，也擔憂混打會增加風險。今（21）日中央流行疫情指揮中心指揮官王必勝強調，沒有要排除購買BNT次世代疫苗，不過混打是常態，風險並未較高。

我是廣告 請繼續往下閱讀
郭台銘表示，現在97歲母親初永真已經打了3劑BNT，接下來要再打，但在台灣卻是連一劑BNT都沒有，只有莫德納，他的醫療團隊也不能保證如果打了莫德納會怎麼樣，會不會有嚴重副作用。

昨（20）日郭台銘再發文表示，有醫師表示媽媽的年紀，需要打的是BNT的次世代疫苗，但目前台灣應該沒有，且台灣許多民眾都接種BNT，若要追加次世代加強劑，「為何一定要增加換疫苗的風險？」呼籲在類似疫苗、藥物等採購上，建議可以更具多面向、周全考慮。

今王必勝出席立院衛環委員會，會中休息接受媒體採訪時指出，BNT跟莫德納次世代的雙價疫苗，在類別上都是mRNA疫苗，效果上或是副作用的比較上沒有差異，ACIP或是其他國家都可以作為追加劑，且可混打，證明是安全的，基於這些原因，且莫德納合約有彈性，可更換成新疫苗，目前只有進莫德納次世代疫苗。

王必勝坦言，現在疫苗打氣不佳，疫苗存量多，但沒有要排除購買BNT次世代疫苗，也會請BNT協調，未來疫苗計畫會更完整。

至於混打風險是否比較高，王必勝認為，「科學上不是正確的觀念」，很多國人都有混打經驗，自己也是打AZ、BNT、高端，現在混打算是一種常態，沒有前面打什麼後面就不能換，科學上都有證明。

※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
 

郭台銘籲買BNT次世代　薛瑞元：聽起來像推銷員

郭台銘媽打不到BNT次世代　王必勝親上火線回應

搶救4200噸午仔魚！農委會攜手屏東縣再灑獎勵

2022十大疫情新聞　國門重啟、口罩鬆綁、次世代疫苗開打

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀