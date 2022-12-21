郭台銘母打無BNT次世代　王必勝：混打是常態　

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昨（20）日郭台銘再發文表示，有醫師表示媽媽的年紀，需要打的是BNT的次世代疫苗，但目前台灣應該沒有，且台灣許多民眾都接種BNT，若要追加次世代加強劑，「為何一定要增加換疫苗的風險？」呼籲在類似疫苗、藥物等採購上，建議可以更具多面向、周全考慮。
今王必勝出席立院衛環委員會，會中休息接受媒體採訪時指出，BNT跟莫德納次世代的雙價疫苗，在類別上都是mRNA疫苗，效果上或是副作用的比較上沒有差異，ACIP或是其他國家都可以作為追加劑，且可混打，證明是安全的，基於這些原因，且莫德納合約有彈性，可更換成新疫苗，目前只有進莫德納次世代疫苗。
王必勝坦言，現在疫苗打氣不佳，疫苗存量多，但沒有要排除購買BNT次世代疫苗，也會請BNT協調，未來疫苗計畫會更完整。
至於混打風險是否比較高，王必勝認為，「科學上不是正確的觀念」，很多國人都有混打經驗，自己也是打AZ、BNT、高端，現在混打算是一種常態，沒有前面打什麼後面就不能換，科學上都有證明。
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