新北小內閣最晚公布　侯友宜坦言兩原因

新北市長侯友宜今（21）日上午主持本屆任期最後一次市政會議，對於25日就職日將至，小內閣名單仍未宣布，侯友宜受訪坦言因為新北有很多人才被其他縣市看中，要等到別人宣布後，新北才能宣布；還有新北小內閣以「內升為主、外補為輔」，目前人事徵詢都已經結束，會在今明兩天適合時機公布。
記者吳嘉億／新北報導
侯友宜受訪先表示，感謝四年來市府團隊盡心盡力，把要兌現的政見幾乎都兌現了，未來在既有基礎上也會不斷調整步伐，還有規劃的2030新願景，這些都還沒做完，要堆疊建設成果及照顧社會福利，腳步永不停歇，持續讓新北市成為永續城市，再下一個四年，讓2030願景工程逐漸完成，這是讓新北市作大市跟做大事的目標跟願景。
對於下一屆的小內閣改組名單遲遲未能公布，侯友宜表示主要有兩個原因，一是因為新北市有很多國家人才，被其他單位看中，樂於看他們積極、為大家共好，待其他縣市正式宣布，才會在他們之後宣布；另外是這幾年來市府團隊以「內升為主、外補為輔」，外補機率並不是不高，因為市府裏頭人才濟濟，這樣團隊士氣能更往前走，現階段如沒有適合人才，才會往外找。
侯友宜指出，目前人事徵詢都已經結束，會在今明兩天適合時機公布，目前人事非常穩定，只會微幅調整，有不斷提升層級、創新改變的想法，目標很明確，就是隨著時代環境步伐重新調整，帶著團隊繼續往前走。
根據近期各縣市公布名單，新北市除借將工務局長詹榮鋒、財政局長李泰興到桃園、台北外，據悉新北市還有專委級以上的人員將借將基隆等縣市，近期也將公布。