李㼈女兒19歲了！學生服近照太正　網友：像江祖平

廖科溢二婚又偷吃？獵豔術曝光　小三心碎：才剛約飯店

▲廖科溢再婚女主播秦綾謙，卻被爆料上月初還約小三見面。（圖／翻攝自廖科溢臉書）
▲廖科溢再婚女主播秦綾謙，卻被爆料上月初還約小三見面。（圖／翻攝自廖科溢臉書）

記者江芷稜/綜合報導

曾獲金鐘獎的知名旅遊節目主持人廖科溢，再婚美女主播秦綾謙，卻被爆出劈腿多人，他承認感情處理得不完美，離婚後短暫談過幾段戀愛，都沒有找到適合的人，但遇到真命天女秦綾謙後，婚後沒有不忠行為，而前女友A小姐付錢租房、照顧家務，最後卻淪為「心有不甘的小三」，再度向媒體痛訴，11月雙方才約在飯店，有過親密接觸，對於廖科溢再度出軌不以為然。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲金鐘行腳節目主持人廖科溢（右）捲入桃色風波，對此，眼科醫師黃宥嘉就表示，想再頒2個獎項給他，分別是「金驢獎」和「金鳳凰獎」。（圖／翻攝自秦綾謙臉書）
▲金鐘行腳節目主持人廖科溢（右）和秦綾謙閃婚，被揭發劈腿行為。（圖／翻攝自秦綾謙臉書）
廖科溢上段婚姻結識粉絲A女，私下譜出不倫戀，和前妻離婚後，還甜言蜜語表示會和A女結婚、生子，營造一起共組家庭的期望，讓她心甘情願為愛付房租、打掃，借錢80萬元給廖科溢，孰料他和秦綾謙再婚後，有數位女子都出面指控，他以相同話術獵豔，承諾和家長見面、同居結婚等步驟，給予戀愛對象期望，最後卻都落空。

▲▼廖科溢被3名女性控訴渣男行徑。（圖／翻攝自廖科溢臉書）
▲廖科溢被多名女性控訴渣男行徑，他坦承感情處理不當。（圖／翻攝自廖科溢臉書）
據《CTWANT》報導，A小姐提出證據，指共同租屋處退租後，廖科溢10月、11月仍約她到飯店、民宿約會，發生親密行為，她事後私訊秦綾謙，對方也很訝異，才得知廖科溢早就已婚2個月，戀愛關係重疊，讓她在對方兩段婚姻都成了小三，對此相當心寒，「沒有利用價值就甩掉，他造成別人身心受創，卻只想著自己全身而退，真的造太多孽了」。

儘管廖科溢對外致歉，表示感情處理失當，卻把A小姐形容為感情控制、情緒勒索的小三，讓A小姐相當難過，透露廖科溢二婚後仍出軌，還傳大膽尺度照片給她，對於她詢問是否要分手仍不置可否，「他是完全沒有處理，並不是處理不當」。

廖科溢再婚爆劈腿！認「感情結束不夠完美」：絕沒有不忠

經紀公司怒了！5聲明反擊張勝豐說謊　揭討債公司找上門

郭碧婷婆婆跟風賣床墊！霸氣狠酸張蘭：離了婚也別要回來

包小柏愛女病逝1週年！悲訴隨身碟存合影：無法完全放下

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀