廖科溢二婚又偷吃？獵豔術曝光 小三心碎：才剛約飯店
曾獲金鐘獎的知名旅遊節目主持人廖科溢，再婚美女主播秦綾謙，卻被爆出劈腿多人，他承認感情處理得不完美，離婚後短暫談過幾段戀愛，都沒有找到適合的人，但遇到真命天女秦綾謙後，婚後沒有不忠行為，而前女友A小姐付錢租房、照顧家務，最後卻淪為「心有不甘的小三」，再度向媒體痛訴，11月雙方才約在飯店，有過親密接觸，對於廖科溢再度出軌不以為然。
記者江芷稜/綜合報導
廖科溢上段婚姻結識粉絲A女，私下譜出不倫戀，和前妻離婚後，還甜言蜜語表示會和A女結婚、生子，營造一起共組家庭的期望，讓她心甘情願為愛付房租、打掃，借錢80萬元給廖科溢，孰料他和秦綾謙再婚後，有數位女子都出面指控，他以相同話術獵豔，承諾和家長見面、同居結婚等步驟，給予戀愛對象期望，最後卻都落空。
據《CTWANT》報導，A小姐提出證據，指共同租屋處退租後，廖科溢10月、11月仍約她到飯店、民宿約會，發生親密行為，她事後私訊秦綾謙，對方也很訝異，才得知廖科溢早就已婚2個月，戀愛關係重疊，讓她在對方兩段婚姻都成了小三，對此相當心寒，「沒有利用價值就甩掉，他造成別人身心受創，卻只想著自己全身而退，真的造太多孽了」。
儘管廖科溢對外致歉，表示感情處理失當，卻把A小姐形容為感情控制、情緒勒索的小三，讓A小姐相當難過，透露廖科溢二婚後仍出軌，還傳大膽尺度照片給她，對於她詢問是否要分手仍不置可否，「他是完全沒有處理，並不是處理不當」。