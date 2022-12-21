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中市議會龍頭紅黑派共治　國民黨張清照、顏莉敏可望連任

▲盧秀燕被問及二位副市長請辭後的小內閣人事，仍堅持不露口風。（圖／台中市政府提供，2022.12.21）
▲盧秀燕被問及二位副市長請辭後的小內閣人事，仍堅持不露口風。（圖／台中市政府提供，2022.12.21）

記者顏幸如／台中報導

九合一選舉當選人即將於25日就任，各縣市當天舉行議長選舉，國民黨台中市黨部今正式宣佈，中央核定提名現任議長張清照、現任副議長顏莉敏參選下屆正副議長。由於國民黨席次過半，加上新當選的民眾黨江和樹、部份無黨籍議員已表態支持，兩人可望順利連任。不願缺席的民進黨，則推出曾朝榮搭檔陳淑華的5連霸議員組合。

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台中市65席市議員將於25日宣誓就職並選舉正副議長，其中國民黨32席、民進黨24席、時代力量1席及民眾黨各1席、無黨籍7席。國民黨臺中市黨部今（21）日上午召開「臺中市第4屆議會黨籍議員當選人座談會」，主委顏文正表示，本屆議員選舉含報准自行參選者一人，國民黨共當選33席，大家對現任正副議長的卓越領導有目共睹，很快就形成共識，提名徵詢過程非常順利，並經中央黨部提名小組核定。

▲國民黨今核定提名台中市議長張清照（右一）、副議長顏莉敏競選連任。（圖／國民黨台中市黨部提供，2022.12.21）
▲國民黨今核定提名台中市議長張清照（右一）、副議長顏莉敏競選連任。（圖／國民黨台中市黨部提供，2022.12.21）
台中市議會以往有紅黑派輪流治理的慣例，張清照紅派、顏莉敏黑派，張清照的哥哥張清堂、顏莉敏的父親顏清標皆曾擔任過議長，如今派系界線不再如以往般鮮明，兩人可望順利連任。

至於外界關心的市府小內閣超過4人提出辭呈，市長盧秀燕今被問及市府是否爆發請辭潮，仍不露口風，僅表示「原則上所有首長都請他們續任，部份首長有家庭、健康因素等其他考慮，他們的意願我們會尊重」。盧秀燕強調，行政團隊是一體的，新的小內閣已籌組得差不多，快的話這一兩天就會宣佈。

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