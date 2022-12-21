科大「四腳獸事件」　范雲曝：校方事發至今無積極作為

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范雲轉述學生說法，當天晚上接獲通報後抵達現場的校安人員，一開始對於圍觀聚眾者，其實是束手無策。後來是學生會積極介入，才讓起鬨的學生們散去，又經過學生會和校安人員合力管制出入口，才讓兩名當事學生安全離開。
范雲說，更令學生們不解的是，事件引發喧然大波後，學校只有廣泛宣導在社群平台攻擊他人可能觸法，甚至將霸凌者的行為輕描淡寫為「同學們抱著好奇、有趣的心態而參與！」
范雲表示，其實這類型的校園事件，校方應主動介入，因為這事件非常明顯，可能構成校園霸凌、數位暴力，也極有可能是針對不同性取向者的性霸凌，這次事件可以發現，台灣校園內性平意識仍十分薄弱，學生以此取樂，卻沒有意識到可能造成當事人隱私洩漏，更可能導致霸凌等創傷。
此外圍觀的同學們，起鬨、嘲笑的行為，及事後在網路上散布照片及影片，若涉及違反《性別平等教育法》，應接受校園性霸凌事件調查外，也很可能觸犯妨害秘密、散布猥褻物品罪（性私密影像）、恐嚇等刑事罪責。
范雲認為，這樣的事件，是學校肩負教育及輔導責任的重要時刻，不應只呼籲學生學習尊重與包容、明辨是非、同理心，校方更應有積極作為，自己已發文要求教育部，正視校園性霸凌的嚴重性，並監督校方妥善處理整起事件，「霸凌零容忍，我會持續監督教育部，也歡迎大家持續關注此事件。」