新北跨河煙火挑戰全台最早！「兩岸三地」9大觀賞點曝光
2023跨年進入倒數10天，想好要去哪裡跨年了嗎？號稱「全台最早施放煙火秀」的「璀璨新北-1314就愛你」新北跨河煙火日前公布，將12/31晚間20:23施放完整13分14秒絢爛煙火秀，在淡水、八里「兩岸三地」3大施放點，今（21）日新北跨河煙火主辦單位又再公布9大最佳觀賞地圖，讓大家拍好拍滿過新年，想看跨河煙火秀的朋友千萬不能錯過，追完這場再趕場也來得及！
記者汪睿琦/綜合報導
新北高灘處貼心推薦民眾，想觀賞新北跨和煙火秀可以前往淡水、八里兩岸的9個地點，包含淡水側的淡水金色水岸河濱公園、淡水海關碼頭、油車口木棧道、漁人碼頭（觀景平台、觀海廣場），以及八里側的左岸河濱公園、水筆仔公園、觀海長堤賞鳥區、十三行文化公園、八里北堤沙灘，讓你沿著淡水河，在淡水、八里兩端都有絕佳視角，不論在哪一邊都能觀賞到精采光效。
今年的「璀璨新北-1314就愛你」跨河煙火秀，將於12月31日20點23分，率先與大家一起迎接2023。這是新北市政府第2次舉辦跨河煙火，首創全台跨年唯一「兩岸三地」煙火同步施放，淡水、八里都能觀賞的立體環繞視角，煙火布線也長達1公里，彈數更達14,168發。日前也公布將有6個篇章，敘寫新北市躍動的生命力。
此外高灘處也提醒，淡水漁人碼頭及八里左岸河濱公園，從下午就舞台表演，八里活動現場也規劃了打卡送限量好禮的活動，歡迎民眾白天就可以來到八里，玩到晚上觀賞煙火，也能避開淡水端的交通人潮。高灘處更呼籲，當日下午4點開始進行交通管制，也請大家多加利用大眾運輸工具前往，各站步行至活動會場或最佳煙火觀賞點，都非常便捷，捷運及淡海輕軌也會配合活動，依人潮加開班次，更便利民眾進行轉乘，請民眾多多搭乘。
📍璀璨新北-1314就愛你跨河煙火 活動資訊
施放時間：111/12/31 晚間20:30施放
第一施放點：淡江大橋
第二施放點：淡水漁人碼頭河面 新北市淡水區觀海路
第三施放點：八里水上運動中心 新北市八里區忠五街70-1號