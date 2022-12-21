特企／2022兩岸企業家峰會年會　劉兆玄探討合作新策略

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劉兆玄指出，由於中國大陸發展環境已有所變化，再加上全球經濟局勢出現重大轉折，台商過去在中國大陸慣用的運營模式，恐已不足以繼續支撐其未來的永續經營發展。由於內外在經濟環境都出現了巨大的變化，未來台商如想持續在中國大陸發展和擴大事業，必須要從過去較側重「製造和出口」的傳統路線，轉換為兼顧「發展現代服務業和拓展中國大陸內需市場」的新策略模式；在致力達成本身轉型升級的同時，也要加強與中國大陸產業攜手合作目標。但在這當中，中國大陸方面的市場開放和政策支持，乃是不可或缺的重要關鍵。
兩岸企業峰會理事長郭金龍致辭表示：新時代十年來，中國大陸的GDP從54萬億元增長到114萬億元，穩居世界第二位。兩岸貿易額由2011年的1600億美元增至2021年的超過3200億美元；台商投資中國大陸專案累計達12.4萬個，十年間增長了44.7%。兩岸貿易額由2011年的1600億美元增至2021年的超過3200億美元；十年間增長了44.7%。今年雖因多重超預期因素衝擊但1-11月兩岸貿易額仍高達2945億美元。這些數字都能看的出來中國大陸一直是台灣地區最大出口市場、最大貿易順差來源地、台商島外投資第一大目的地。
對近日台灣數千樣食品出口中國大陸受阻，劉兆玄也表示，台灣八個重要工商團體都是我們的會員，行業相當廣泛，我認為台灣政府應該出面對於相關食品健康安全等出口認證給予協助，我也看到政府努力的透過許多管道在處理這些事情，應該很快就有好的結果。