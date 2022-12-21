明年起新規上路　移工入台上八小時講習、須先加保職災

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勞動部將自111年12月20日起，開放「移工一站式服務網」(https://fwots.wda.gov.tw/)供雇主及仲介公司登錄申請112年1月1日以後入國的新聘家事移工。以112年1月1日預定入國的移工為例，雇主最遲應在家事移工預定入國日5日前(即111年12月27日前)，申請入國講習並登錄移工基本資料，同時線上申辦聘僱許可、居留許可、加入職災保險、全民健保及辦理入國通報生活照顧檢查等5項法定事項，並檢附法定應附文件，雇主若未完成登錄及申請作業，家事移工即無法入國工作。完成登錄申請，家事移工依預定入國日入境，並在「移工一站式服務中心」完成8小時三天兩夜入國講習後，於第3日上午交由雇主或仲介公司接回，當日即可取得聘僱許可、外僑居留證，並完成職災保險、全民健康保險及生活照顧入國通報等作業。
移工一站式服務經勞動部、內政部、衛福部跨部門及單位合作，歷經1年多整合家事移工入國後法定應辦理事項的法令規定、作業流程及資訊系統，透過一站式服務申辦，相較過去雇主需於移工入國3日內通報地方政府檢查生活照顧、入國15日內辦理聘僱許可(約7個工作日核發)、入國15日內辦理外僑居留證(約10個工作日核發)，之後再辦理職業災害保險及全民健康保加保作業等，可將雇主原需於1至1.5個月完成的申請事項，縮短為移工3日完訓時即可完成，預計每年有5萬對家事移工及雇主得以受惠。
為便捷雇主申請家事移工入國後法定文件申辦流程，及促進勞雇關係和諧，雇主應依規定協助移工申請及完成入國講習，更多相關資訊可上「移工一站式服務網」或洽移工一站式服務中心(03-2525838)及1955勞工諮詢專線。