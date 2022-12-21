設計不斷突破，Hyundai新一代Kona初亮相

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Hyundai這波訊息公布，算是新一代Kona正式發表前的暖身，並沒有公布太完整的詳細資訊，不過可以知道的是，新一代Kona仍將提供包括：純電動、混合動力、傳統內燃機動力等動力單元，並且也會有強調運動風格的N-Line車型。
就Hyundai率先公布的是新一代Kona首波官方宣傳照，可以看出新一代Kona有些許來自Ioniq系列的元素，同時車身尺寸也有所增加，其中車長增加了150mm至4,355mm，車寬也增加了25mm，讓整輛車看起來更為厚實有力量，另外，軸距也增加了60mm，以利獲得更好的車內空間。
新一代Kona外型充滿了未來感，與Tucson相同有著銳利且顯眼地鈑件刻線，並在前後輪拱與車身下緣使用CUV少見的大面積防刮材質相搭，尤其在前端更是直接與車頭與分離式頭燈融為一體，同時前葉子鈑也與傳統前保桿的位置完全融合，已沒有明顯的前保桿設計，與超跑的車頭造型十分相像。然而最為強眼的還是那兩條貫穿車頭與車尾的LED燈條，與車身腰線連成一氣，有如腰帶般環繞，車頭的LED燈條設置在引擎蓋下緣為日行燈，車尾則為尾燈與煞車燈。
不過與現行的Kona相同，在不同動力配置下，在外型上會略有不同，一般燃油動力與混合動力車型車頭會有方形大型進氣壩，並有上述的黑色車身防刮包覆；純電動版本則會取消防刮護板，並將前氣壩改為封閉的點格狀飾板，至於N Line車型則會在後視鏡、車頂、擾流翼等部件採黑色烤漆處理，以及有更侵略感的外觀設計，以及配置雙排氣管與銀色側裙。而不管哪種動力配置，基本都配置19吋鋁合金圈。
進入車內，基本陳設延續Ioniq系列，創造最大空間與實用功能，中控台採水平懸浮C-Pad布局，將座椅等部件纖薄化，騰出最多的空間給乘客使用，並使用雙12.3吋液晶螢幕，搭配環境氣氛燈營造科技感，同時將線控排檔系統移到方向盤後的方向機柱上，將中央鞍座置物空間最大化，增加實用性。而簡潔的後座座椅強化了Kona 21世紀城市設計美學，並且同樣可藉由座椅變化機能，讓空間應用最大化。關於新一代Kona更多的細節，將會在未來幾個月陸續公布，但就外觀與車內設計就已備受眾人期待。