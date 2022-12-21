CNN批台灣交通如行人地獄　立委促改善、恢復民眾檢舉

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陳椒華質詢時指出，CNN Travel日前在報導中指出，台灣以美食、自然風光和熱情好客聞名，但危險的道路交通宛如「行人地獄」，光是去（2021）年就有2,962人死於交通意外，約是日本的6倍、英國的5倍之多；台灣交通亂象除了被CNN批評，也被多國旅遊指南批評「爛透了」，有礙觀光發展。
陳椒華詢問，交通部10月有提出改善目標，交通事故死亡人數要以每年降低5%為目標，換算下來，今年應降到2814人以下，想了解該政策跳票了嗎？
交通部長王國材坦言，今年達不到目標，這幾個月，各縣市死亡人數都一直增加，尤其是高齡者跟機車族群皆增加，交通部會繼續努力。
「道路交通管理處罰條例」部分條文於去年12月修正通過，把民眾可檢舉的交通違規以「正面表列」方式，從原本的63項限縮至46項，包括最常被檢舉的「紅黃線或人行道違停」不再受理，變成僅有警察可以到場開單。
陳椒華表示，立委提案修正增加民眾檢舉項目，違反道交條例第55條第1項第1款，包括汽車駕駛人在橋樑、隧道、圓環、障礙物對面、人行道、行人穿越道、快車道臨時停車，以及不依順行方向或不緊靠道路右側臨時停車等等，恢復民眾檢舉，但交通部建議考量內政部警政署及執法機關處理負荷，她質問各單位支持加強檢舉嗎？
王國材回應，相關修法只要有助於道路交通安全就支持。
警政署回應，人行道開放民眾檢舉「不反對」，但有一個條件就是，各縣市停車主管機關應把停車格位或整齊線畫好，只要人行道管理有做好，民眾檢舉就沒有爭議，警政署也接受民眾檢舉。
林俊憲則指出，台灣道路權責一國兩制，快車道、部分慢車道設計法規由交通部主管，部分慢車道與人行道設計法規由內政部營建署主管，主管機關不同，設計互相衝突，這也延伸至人行道爭議，台灣因為人行道不足，就有新的變通方式，很多縣市在路邊畫滿「標線人行道」，難以通行，且紅白線交錯讓民眾誤解可停車，且許多「標線人行道」被電箱占用，卻因為不是設施而無法可管。
王國材表示，過去都市計畫在人行道設置上不夠完善，營建署、地方政府有做補足動作，巷道裡的「標線人行道」就是不得已的措施。
林俊憲再指，台灣交通標線亂畫，讓駕駛人難以遵循，部分路口停止線退縮，駕駛人即使停下來，也看不到左右來車，遵守也無助交通安全，呼籲「魔鬼出在細節裡」，這種小地方都必須注意，「交通部不要每次都檢討行人、駕駛人，標線號誌一團亂，有去蒐集駕駛人意見嗎？」
王國材回應，道安委員會都有要求，針對無號誌路口的標線劃設，會再跟地方政府討論、檢討改善。