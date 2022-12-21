瑤瑤在夜店遭襲胸「差點被帶走」 氣罵：韓國男生就是色
中天綜合台節目《同學來了》明（22）日晚間9點播出「各國人都在這裡找『桃花』，一個人旅行怎麼可以這麼好玩」，安心亞坦言想嘗試獨自旅行，因為比較容易有豔遇，而黃喬歆（瑤瑤）也很認同，說自己時常獨自到韓國旅行：「我第一次去就是一個人去，我就是想要有豔遇。」也提醒女生若到韓國夜店，一定要特別小心。
記者侯家瑜/綜合報導
黃喬歆認為在海邊被搭訕的機率很高，「因為去海邊穿比較少，男生看到妳就想跟妳認識一下。」而她也分享自己在釜山被搭訕的經驗，「沙灘上有很多遮陽傘，我一坐下，管理員就跟我講說『這是要錢的，但因為妳很漂亮，所以免費』。」來自韓國的金炳秀則笑說：「我們國家單身的都來海邊找對象。」安心亞一聽很心動：「我現在開始學韓文！」除此之外，黃喬歆也很推薦沖繩，「我跟小優去，有一個沖繩男生想跟我留Line，但不是我的菜，我就說不要，可惡的是，小優跟他留了之後，後面上節目都狂說那個男生搭訕她冷落我，還講說『瑤瑤英文好爛，對方覺得好可怕，就來跟我搭訕』，明明就是我不要的。」
而黃喬歆覺得亞洲女生容易被搭訕的原因，竟是「想甩掉就可以立刻甩掉」，讓阿Ken質疑她是否還沒走出情傷，「妳在講妳自己的例子嗎？」黃喬歆則急忙撇清，並叮嚀女生獨自到韓國夜店一定要小心，因為她就曾在那被襲胸，「韓國男生就是色！對妳動手動腳毫無遮掩，我有一次去玩到夜店要打烊，燈也開始亮了，那些男生可能覺得今天一定要帶一個人回家，我跟他面對面經過，他手直接摸上來，摸了之後還拉著我不讓我走，我當下傻了，而且燈是亮著的！」
※【NOWnews 今日新聞
】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110