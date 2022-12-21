藏壽司聯名三麗鷗抽開運扭蛋 壽司郎吃「蟹飽」換寶可夢
藏壽司聯名三麗鷗家族大抽開運扭蛋，除了Hello Kitty、兔年必收美樂蒂，還首次推出布丁狗與大耳狗，化身5款鮮度君吊飾、4款磁鐵書籤、4款壓克力吊飾共14款超萌扭蛋，2023/1/4開抽！壽司郎則推出「美味蟹飽」爽吃重磅海味，聖誕加碼滿額再贈《寶可夢朱/紫》紀念杯墊。
記者蕭涵云/綜合報導
「藏壽司x三麗鷗」齊聚人氣明星拜年！除了Hello Kitty、兔年必收美樂蒂，還首次推出布丁狗與大耳狗，化身5款鮮度君吊飾、4款磁鐵書籤、4款壓克力吊飾共14款超萌開運扭蛋，2023/1/4～2023/2/28開抽。可愛魅力無法擋的三麗鷗聯名，這次推出藏壽司獨家5款「鮮度君吊飾」扭蛋，不只是將鮮度君跟壽司完美縮小還原，連蓋子都設計成三麗鷗主角的外型，尤其透明Hello Kitty蓋子裝著隱藏版特賞「和風凱蒂」，絕對是鐵粉必搶款。
可愛明星們不只換上日式傳統和服，成為藏壽司限定的4款「壓克力吊飾」；還變身成富士山、不倒翁、小福槌、鏡餅等日本代表性開運圖樣的4款「磁鐵書籤」，Ｑ萌應景造型每款都想要。12月推出「冬季聖賞」只要40元就能先嚐嚐京都風味的「西京漬鰈魚」及全新推出的「柚子蘿蔔泥燒鯖魚」、「玉子燒天婦羅」；迎接草莓季還有期間限定「草莓千層蛋糕」可以吃。
壽司郎年末則推出「美味蟹飽」，爽吃「海鮮總匯」、「水煮松葉蟹」、「蟹膏軍艦」、「濃厚蟹肉味噌拉麵」、「螃蟹奶油可樂餅」等重磅海味。特別推薦創作壽司「漬鯡魚卵蟹肉海苔包」，以獨家調味的松前漬搭配脆彈鯡魚卵，再拌入深海紅蟹的飽滿蟹肉；以及日前叫好又叫座的新加坡特色料理辣椒蟹，創意新推「辣椒蟹軍艦」，眾多饕客一喊聲業者馬上回歸。
聖誕節還應景加碼滿額再贈《寶可夢朱/紫》紀念杯墊，除了超可愛馬克杯，再推出全新皮卡丘、新葉喵、呆火鱷、潤水鴨的紀念杯墊，等大家來收服。12/22(四)起，內用消費單筆消費滿500元，追蹤台灣壽司郎官方FACEBOOK或Instagram，並於結帳時出示畫面，即贈《寶可夢朱/紫》紀念杯墊乙個，（不可累贈；送完為止）。