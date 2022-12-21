蔡秋鳳想隱退！被吳宗憲一句話轉念　自爆期待披婚紗

苦情天后蔡秋鳳，睽違三年即將在12月23日推出新專輯《憐朱安》，首次參與新專輯製作，一度憂鬱卡關，蔡秋鳳坦言與前唱片公司約滿，曾有隱退念頭，但被好友吳宗憲直言：「妳是台灣的鄧紫棋，怎麼可以不唱！」一句話激勵著做自己圓夢出輯。
記者吳雨婕/綜合報導
而重返歌壇，蔡秋鳳坦言與唱片公司合約期滿後，原本想就此隱退，過著嚮往的悠閒自在生活，「有天跟好友綜藝天王吳宗憲通話閒聊，關心我的近況，吳宗憲一句『妳是台灣的鄧紫棋，怎麼可以不唱！』一席話激勵原本想放棄歌唱的我，因而開始正視自己多年來心中的夢想，做自己的音樂，不管音樂風格如何，自己的夢想能實現，開心做自己最重要。」蔡秋鳳坦言在專輯籌備期間心情相當煎熬，錄音期間經常因為改變而受挫淚灑錄音室，中間曾因心情憂鬱到錄音工作中斷，歷經失眠暴瘦，也曾想放棄自己的夢想，再加盟唱片公司，把製作音樂交出去，讓自己不煩心。
提到人生伴侶，蔡秋鳳表示：「對於感情，我勇於追求，相知相惜不強求、不委屈看待感情，雙方是平等的，太遷就不會長久，凡事可以勉強，唯獨感情不能。」蔡秋鳳透露，過往曾想放棄追求愛情，獨身過日子，近年來好友都關心的建議，年齡雖長，但不要拒絕愛情，「但我還是堅持遇到對的人，不會為結婚而結婚，寧可錯過也不要誤入。」而提到心儀對象標準，蔡秋鳳笑說要跟自己年紀相近的，對於小鮮肉也不排斥，但年紀不能差距過大，「我對愛情永遠保有顆少女心，感覺很重要，仍然期待著披婚紗！」