專訪／辭教職遠征南極點　《無邊》楊力州：做你害怕的事

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「北極大概只有3、4天有暴風雪，可是我們在南極2個月的時間，大概只有3、4天沒有暴風雪。」征服過北極的楊力州坦言，相較於北極，南極挑戰度更高！楊力州說明：「南極的高度是3,000多公尺，所以你可以想像全程走在玉山的高度。」
為了順利走完這趟極限旅程，團隊成員在出發前花費長達1年的時間進行「體能訓練」，「第一個一定要增胖，因為在南極每天會消耗6,000到8,000大卡，相當於一天要吃下40碗白飯或是100條巧克力棒。」但因為無法達到這項需求，所以選擇增胖來保護身體不會被過度消耗。「第二個是負重，選手們要揣摩在雪地上拖著食物、睡袋等物資前進，常常在沙灘上拖著輪胎走路。」選手們在南極每日要拖著重達30公斤的物資，透過這項訓練可以理解到身體如何施力，才能更省力的向前行。
「去做你害怕的事！勇敢的面對自己心中的那個南極！」楊力州認為遠征南極是很難得的機會，但很難去說服高齡80多歲的父母親：「我跟我媽說我要去南極，她還嚇到了一下問我『是那個很冷的南極嗎？那你在南極住哪間飯店？』我很難跟她解釋南極是沒有人類居住的，所以他們其實很擔憂。」語畢，楊力州沉寂了一時再開口：「但對我而言，當你人生、生命或是在創作上面都可以處理得很好，在一個軌道上的時候，你如果想要讓自己成為不一樣的自己，你必須有所放棄。」
曾經是一名高職美術老師的楊力州，每天帶著學生畫畫非常忙碌，但收入很好，在外人眼中認為的「完美職業」，楊力州教書2年後就明白：「再教到第五年我就沒有辦法離開教職了！我可能有了孩子、房子貸款，就沒有辦法離開這份工作。」毅然決然離開教職的他，雖然不被父母親諒解，但此刻他再回望當初做的選擇沒有後悔，反而是更肯定離開教職這件事，他說：「我不是要鼓勵大家去南極，因為那個難度很高，是每個人心中都有最難以跨越的那件事情，『最遠的地方從來都不是南、北極，最遠的地方是你認識你自己』。」