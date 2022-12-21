特企／「遠雄綠禾」挾首發優勢　自住客回歸鎖定2大關鍵

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而面對多個重劃區該如何選擇？專家認為：當市場回歸基本面時，購屋需掌握「地段潛力」、「產品規劃」兩大重點。像是近期備受矚目的鹽行國中重劃區，該區是少數交通建設、文教設施先行到位的重劃區，區域內鹽行國中在2021年開始招生就讀，因此吸引國內大型開發商購地推案。以地段潛力來看，鹽行國中重劃區位處台南市中心與南科中心點，約莫15分鐘距離，就可抵達南科與台南市區，加上原有的中正南北路商圈，擁有親水綠覆、完善生活機能的市心大型重劃就更顯難得，成為城市樞紐與新興科技廊道的甜蜜交會點，不只房價有撐，更具有地利條件上的優勢。遠雄建設將於該重劃區推出首案「遠雄綠禾」，除了區域客外，亦引發不少台南市區換屋族和南科人關注，該案呼應重劃環境的特色，打造出區域內第一座，同時也是台南少見的垂直花園建築。
3大綠概念設計 帶動新購屋趨勢
「遠雄綠禾」基地逾1500坪，位於40米拓寬永安路上，雙面臨路角地，由台北101建築名師李祖原團隊規劃，社區以綠色宜居建築為概念，難得融合自住客喜愛的三大設計於一體，包含「風車型配置」、「跳層陽台」、「斜屋頂綠化」，是目前區域唯一引入新加坡城市花園住宅特色並結合斜屋頂的建案。
建築平面採「風車型配置」設計，顧名思義即建築平面如風車造型展開，住宅每一戶增加採光面，戶戶室內維持妥適的自然光感，室內通風也更加良好。「錯層陽台」則是植入綠意增加建築綠美化，從外觀來看，建築不再是過去冰冷的樣態，而是形塑出仿生大自然樹群的意像，成為生意盎然的有機體。最後是斜屋頂造型，不僅功能上兼具美學、遮陽、透光三大價值，從城市的角度而言，也希望藉由品牌建商在建築上的投注，將全球掀起的綠建築風潮帶進台南。