特企／Nexon《蔚藍檔案》 主線劇情「伊甸園條約」更新
NEXON旗下手機遊戲《蔚藍檔案》於20日推出主線劇情 Vol.3「伊甸園條約篇：第4章—為了被遺忘的神祇們的垂憐經」前半部。這次主線劇情是關於「伊甸園條約」動亂後的故事，原本平靜下來的日子，在「聖亞」突然失去理智後，所有的事情都將面臨破局。在本篇劇情中，玩家們可以觀賞到為了解決一連串事故，學生們與老師一起挺身而出的故事。除了主線劇情的新增外，同時將進行「奧利斯自治區調查指南任務」，在1月17日前達成完成主線劇情、任務通關、執行課程表等各種任務就會獲得「老舊的奧利斯勳章」。玩家收集到100個「老舊的奧利斯勳章」時，即可獲得禮物「青輝石1,200個」。
本次改版也將推出全新學園「奧利斯分校」以及所屬的新學生「美咲」、「日和」。「美咲」作為爆發攻擊類型的前鋒學生使用「EX技能」時，每隔一段時間會給予圓形範圍內的敵人攻擊傷害。而爆發攻擊類型的特殊學生「日和」，使用「EX技能」時會發射子彈，給予第一個命中的敵人攻擊傷害。而子彈會根據玩家編入部隊的「奧利斯小隊」學生人數減少該名敵人的防禦力。
不僅如此，遊戲中還新增貨幣副本「特殊任務」K難易度、帳號等級上限擴張至80級、新增主要遊戲內容「任務」第19篇章與「遮陽帽」、「袖套」等各種T7裝備。Nexon為紀念主線劇情更新，在1月3日前將進行「課程表」、「學園交流會」等獎勵道具2倍獲得的5種「獎勵2倍活動」。《蔚藍檔案》主線劇情更新相關詳細內容請至官方粉絲團進行確認。