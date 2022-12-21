中華電信網速稱霸！台灣行動體驗報告公開 這家拿最多獎
國際測速機構Opensignal12月公布「台灣行動體驗報告」，中華電信獨佔台灣行動網速與5G網速體驗的「下載網速」和「上傳網速」、「5G下載速度」和「5G上傳速度」等4項冠軍，繼2022上半年榮獲Speedtest®台灣5G網速第一名大獎後，中華電信也成為國內唯一連續榮獲2個國際權威機構認證的5G網速雙冠王，5G平均下載速率達374Mbps；台灣大哥大則是在影音、遊戲和語音應用程式體驗方面，獨自或同時獲得6個體驗獎，得獎數為國內業界第一。
記者張志浩/綜合報導
據Opensignal數據統計，台灣電信市場競爭激烈，大多獎項由三大電信業者共享，其中中華電信獨佔最多類別的獎項，而台灣大哥大的獎項總數最多，Opensignal表示，中華電信包攬整體下載速度體驗、整體上傳速度體驗、5G下載速度和5G上傳速度等4大速度獎，中華電信也蟬聯6月報告中的3項大獎，取代遠傳電信成為整體上傳速度體驗獎得主，整體上傳速度提高了1.8 Mbps（14.7%），遠傳電信用戶整體上傳速度則下降0.9 Mbps（6.9%）。
不過在影音、遊戲和語音應用程式體驗方面，台灣大哥大表現最為優異，台灣大獨自或同時獲得6個體驗獎，較亮眼的是「遊戲體驗獎」，在上一份6月報告中，台灣大和遠傳電信並列獲得該獎項。影音體驗獎此前則由中華電信獨攬，但這次台灣大與中華電信並列。此外，台灣大在「品質一致性」上佔優勢，台灣大在觀看高解析影音、完成群組影音會議、玩遊戲和使用要求較低的應用程式等方面，用戶能以最高比例通過建議性能閾值標準。
而遠傳電信則是「5G可用率獎」的贏家，主因爲5G用戶活躍連線5G網路的時間佔比最高，達33.8%。勝過第二名中華電信的30.6%。不過遠傳電信的領先優勢與上一份報告相比大幅下降，當時是以38.7%的得分超越中華電信、台灣之星和台灣大哥大。
Opensignal強調，中華電信此次贏得5G下載速度獎，374.1 Mbps的下載速度更比第二名遠傳電信的271.2 Mbps高出了102.9 Mbps，對此中華電信董事長謝繼茂表示，「中華電信作為國內電信龍頭，領先業界的技術與優質的服務體驗，是獲消費者信賴的主要原因。」網路技術分公司總經理簡志誠也表示，「中華電信繼上半年榮獲Speedtest®台灣5G網速、整體行動網速第一名大獎肯定後，再獲Opensignal 2022下半年公布7項體驗冠軍，未來將持續擴大全台5G通信涵蓋，提供客戶5G綿密的涵蓋與極致的網速體驗。」