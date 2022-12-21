陳楚河認了身邊有「觀察對象」　娶回家需符合一條件

寵物實境節目《TOP DOG》，節目展現人與浪浪之間，如何彼此獲得信任的旅程，實境結合趣味競賽與任務考驗，就是為浪浪找到一個完整溫暖的家，第一季邀請到羅志祥、胡宇威、陳楚河、魏蔓、任容萱與李宣榕擔任「守護者」，其中久違露臉的陳楚河，今（21）日出席記者會時，自認養狗經驗豐富，也難得談起感情，透露目前有在觀察是否可以步入婚姻的對象。
記者侯家瑜/台北報導
陳楚河這次選了一隻5個月的母狗，希望可以補足之前因工作而缺乏照顧的浪浪，笑說自己猶如新手爸爸，至於44歲的他，是否會想步入家庭？陳楚河大方表示當然有想過，目前也有正在觀察的對象，「不是圈內人，不算曖昧，還沒有正式跟對方去提，已經一陣子了。」強調挑選另一半的條件，一定也要愛我的寵物、愛小動物，「如果對方不喜歡，那我只能二擇一。」
陳楚河分享曾有一位前任，至今仍讓他相當受傷，「我請她在我出去工作時，幫我照顧狗，沒想到她竟然3、4天都忘記餵，那一刻我內心的天秤有點傾斜，因爲那隻狗我從小帶到大，已經把牠當成家人。」另外，近年轉戰對岸拍攝武俠劇的陳楚河，前陣子被拍到與一名女子進出飯店，他澄清對方不是助理，更不是交往對象，僅是當時拍戲時，在劇組一起工作的女生。