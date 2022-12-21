遭酸BNT推銷員！郭台銘再發聲明回應衛福部　籲體民所苦

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對此，薛瑞元今日受訪時表示，從研究上來看可以混打，反酸郭台銘「聽起來很像是BNT推銷員」，並稱對於BNT採購會再評估有無需要。郭台銘則在臉書貼文寫道，「廟堂之上，朽木為官；殿陛之間，禽獸食祿」，建議執政者體民所苦，廣納建言。
稍早郭台銘辦公室再發3點聲明回應衛福部，首先提到，台灣目前沒有BNT雙價（次世代）疫苗是事實，台灣在前幾劑的疫苗中，民眾有不同選擇，所以後續當然也有民眾會有不同的需求。
高端若繼續有次世代的發展，政府在做疫苗採購也應該納入考量，政府組織存在的目的之一，就是在照顧社會中可能相對少數人的需求，否則ㄧ切就依靠商業供需決定即可，更何況打BNT的人還非少數。
第二，不同廠牌就算同成份的藥品都有其配方的差異，混打疫苗政策是疫苗不足時的無奈之舉，如今國際疫苗市場供貨正常，一個負責任的政府，當然應該多方採購疫苗，讓人民有選擇的權利，「政府的採購策略為何經常要獨押獨大，讓國民沒有選擇，這才是大家心中的疑惑。」
第三，「還記得BNT兒童疫苗劑型？」當初政府也是要求民眾讓6至11歲小孩打半劑莫德納，最後因為民怨和家長不放心，才又趕忙的進BNT兒童劑型，「照官的邏輯講法，台灣的家長們許多也是BNT的業務代表！」