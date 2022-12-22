冬至都要吃湯圓？節氣由來、習俗一次看：重要性僅次新年
今（22）日將迎接節氣「冬至」。冬至在傳統上具有「大節」的意義，甚至被部分人視為僅次於春節過年的重要節日，因此相關習俗也不少，一般過節時，各家大多會團聚一起吃湯圓、祭祖，象徵迎接圓滿、豐碩的好彩頭。而冬至更是一整年當中夜晚最長、白晝最短的一天，這天太陽會直射南迴歸線，冬至過後，太陽漸漸往北偏，白晝漸長，因此在古代，才會有象徵新一年重新開始的意義。
記者張志浩/綜合報導
根據農委會資料指出，在古代農耕時期，經過一整年的辛苦後，人民通常期待秋收冬藏，穀物糧食積滿倉庫，人們會在冬至時節休養進補，藉此恢復生息，順便準備過年的物品，在過去冬至的前日，到處都可用石磨磨糯米，準備作湯圓的佐料，現在則可方便地在市場買到現成的。民間習俗因而演變出在冬至日吃湯圓、餃子，象徵圓滿、豐碩，增添一歲的意象。
除了休息、吃湯圓外，在冬至祭祖也是一大傳統，冬至之後日漸長、晚漸短，被視為「陰消陽長」、新歲數的開始，重要性幾乎僅次於新年。在這天除了基本的祖先要祭拜外，也有些民眾習慣供奉地基主，但冬至拜拜建議在日落前完成，命理專家柯柏成更指出，冬至當天行為牽動未來一整年行運，還是要謹慎為之。
台北市立天文館也提及，傳統習俗上24節氣的起點「冬至」將在今日上午5時48分到來，是一年當中太陽最偏南的日子，當天北半球正午太陽仰角最低、竿影最長，同時也是夜晚最長、白晝最短的一日。冬至過後，太陽漸漸往北偏，白晝漸長，在古代象徵新的一年重新開始。若仔細觀察一年中固定時刻太陽在天空的位置，會太陽形成8字型的日行跡曲線，拍攝日行跡並不困難，但是要有非凡的毅力，有興趣的民眾不妨從冬至開始嘗試拍攝。