吳念軒激烈吻戲親6次　鼻樑互撞「當場紅起來」

衛視八點檔《仙女姐姐來我家》迎來完結篇，吳念軒和邱以太上演「男男吻戲」。導演一如往常用「香蕉」帶入搞笑元素，正當吳念軒對著夏朧深情告白之際，不小心踩到香蕉皮，意外滑倒跟一旁的邱以太來個嘴對嘴親吻，吳念軒與邱以太來回親了5、6次，其中一次因為動作太激烈，嘴還沒親到，兩人直挺的鼻樑卻先互撞，吳念軒當場鼻樑紅了起來，但他不改愛開玩笑個性，還先問邱以太鼻子是真的嗎？
記者羅凌筠/綜合報導
被問到男男吻的感覺如何，吳念軒搞笑地說：「平常就在親了，沒感覺了啦。」接著還跟邱以太一起示範如何不碰到嘴唇，嘴對嘴吃香蕉，讓一旁真正的女主角夏朧無奈笑說：「我就知道他對我沒有很大的興趣。」韓瑜也大讚《仙》劇男演員們顏值都很高，尤其是吳念軒和飾演土地公的邱以太。
即將迎來最終完結篇，演員們都紛紛表示不捨，尹昭德、李之勤不約而同都用「玩得開心」來形容這次演出，尹昭德笑說曾有一次明明腳本上只有3個交代演員動作的三角形符號，卻能即興演出半頁的篇幅；李之勤最難忘有一次要和尹昭德完成16頁腳本的戲分，但默契絕佳的兩人前一晚一起認真預習，隔天拍攝順利完成。
吳念軒感性地說：「很久沒有在一部戲裡可以讓自己這麼做自己，非常開心。戲會散，人也會走，但回憶會留下來。」首次挑大樑的女主角夏朧更是哽咽感謝：「能夠演出采竹這個角色，和這麼棒的團隊合作，是很幸運的事情，豐富了我的人生。」