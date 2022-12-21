張雁名吻豐滿《美》女沒報備 老婆傳「捏斷酷刑片」示威
張雁名在台視八點檔《美麗人生 壯志高飛》向王樂妍求婚，即將步入禮堂。這場幸福的結婚戲，在所有親友的祝福下完成，也因為氣氛浪漫，導演順應劇情臨時追加吻戲，由於事出突然，讓王樂妍緊張直呼：「好久沒拍吻戲，好害羞哎。」張雁名也因為沒有報備，被老婆傳來香蕉被捏斷的影片示威。
記者羅凌筠/綜合報導
張雁名透露，平常若拍親密戲一定會和老婆報備，而他前一天才跟老婆說沒有吻戲，因此現場得知消息後，擔心對方吃醋，立刻傳訊向老婆說明情況。起先張雁名老婆沒有回覆，過了一會就傳香蕉被捏斷的影片，警告意味濃厚。張雁名看到影片，傻笑表示：「不知道是什麼意思哎？老婆太幽默了，我想今天收工之後應該會先去精品店，買個包包回去孝敬她。」
王樂妍在劇中一共穿了3次婚紗，這次婚紗強調腰部曲線，傲人深溝若隱若現，連林可唯看到都直呼：「腰好細喔！」王樂妍笑說，自己也覺得這套很好看，因為自己持續有在瘦身，一天只吃2餐，才能維持好身材，她表示：「如果等到要拍婚禮戲才準備，就來不及了啦。」
對於臨時加場的吻戲，王樂妍透露，第一次跟人夫拍吻戲的確緊張，但自己單身不用跟誰報備，因為是臨時追加，來不及做什麼準備，對於豐滿好身材被召喚出來，王樂妍解釋中午剛好沒吃飯，「是因為衣服太緊了，不是因為吻戲喔。」