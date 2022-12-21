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朱立倫：反對違憲濫權司法手段　呼籲守護真正的司法正義

▲朱立倫在中常會發表談話。（圖／記者余祥攝，2022.12.21）
▲朱立倫在中常會發表談話。（圖／記者余祥攝，2022.12.21）

記者余祥／台北報導

國民黨主席朱立倫今（21）日中常會發表談話，批民進黨選後繼續內鬥、爭權奪利，對民眾真正在意的議題沒有任何解方，更在選舉前後以違憲濫權的手法對候選人抹紅、抹黑、抹黃。他堅決反對意圖透過司法翻盤的作法，並呼籲上下持續團結一心，拒絕民進黨的奧步，守護台灣民主、守護司法正義，實實在在做事情，「為全民拚好日子，這是我們的共同目標」。

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朱立倫表示，民進黨持續內鬥、爭權奪利，不好好做事情，作為執政黨面對問題卻只會將責任推給別人。民眾關心的BNT次世代疫苗，為何買不到？是否能輔導台灣的食品業者找到新市場，或者讓他們能繼續在大陸銷售？甚至民進黨竟用種種荒謬理由，阻擋自己同胞利用小三通或是增加航點回台灣過年。

他質疑，小三通完全是台灣人在用，現在根本沒有中國大陸遊客能來，結果竟然說他們要來搶藥，難道自己人不能回來看病拿藥？對在大陸工作的台胞台生，有沒有一點點同胞愛？「讓我們自己的台生、台胞、台商回來過年吧！」

朱立倫也痛批，民進黨人被抓包論文抄襲，結果學位被撤銷的當事立委竟然提案禁止選舉公報放學歷，怎麼有一個民主國家這樣做？那以後學歷、經歷、年齡通通不要放，只放黨籍是民進黨最重要。

朱立倫更質疑，選前就可看到民進黨透過各種選舉抹黑、抹紅、抹黃手段，如南部有許多布條汙衊說投給國民黨候選人就是支持習近平、投給共產黨，但是國民黨仍能挺過來，因為民眾知道國民黨才是真正最愛台灣、實實在在為民眾做事情的政黨。結果民進黨竟違法濫權動用司法手段，選前司法打壓宜蘭縣長林姿妙，選後對新竹市長當選人、苗栗縣長當選人，用不成比例的手段進行司法調查，甚至提起當選無效之訴。

朱立倫強調，法律面前，人人平等，國民黨堅定支持司法正義，但對於不成比例或者是有任何政治動機、甚至意圖透過司法來翻盤的作法，絕不能接受。台灣民主走到今天，不要再用奧步或任何不法手段，國人都在看，國際也都在看。

朱立倫也呼籲國民黨所有執政縣市長未來一定要非常謹慎、嚴格要求，因為民進黨可能會動用各種奧步甚至司法手段，所以國民黨一定要團結一致，守護臺灣的民主，守護真正的司法正義，真正達到實實在在做事情，真正秉持中道、理性、穩健、務實的路線，讓國民黨所有當選首長都能為全民拚好日子，這是共同目標。

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