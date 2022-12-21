羅志祥替峮峮公開「被節目撤換原因」 撇清與小鬼有關
寵物實境節目《TOP DOG》，第一季邀請到羅志祥、胡宇威、陳楚河、魏蔓、任容萱與李宣榕擔任「守護者」，而先前傳出啦啦隊女神峮峮原本是節目班底之一，但礙於身分為小鬼（黃鴻升）前女友，節目擔心她搭檔羅志祥會模糊焦點、製造不必要的話題，所以才決定換成任容萱，而羅志祥今（21）日出席記者會時，就親自澄清峮峮是因工作緣故才退出，更意有所指地說：「好險我穿了防彈衣。」
記者侯家瑜/台北報導
羅志祥與小鬼曾是節目《娛樂百分百》主持搭檔，後來2人鬧出不合傳言，至小鬼離世，2人誤會、心結似乎都還未解開，而這次傳出峮峮被《TOP DOG》撤換，羅志祥表示一點也不會尷尬，解釋峮峮後來是因啦啦隊活動，要飛往日本，所以才沒參與，還笑說：「大家硬要把我扛出去，我躺在那邊也中槍，挺無奈的，好險我穿了防彈衣。」
對於在台灣第一次參與實境秀的心情，羅志祥坦言「沒有這麼實境」，缺乏了真實感，「攝影團隊還是要慢慢去了解，真正的實境秀是如何，（《TOP DOG》）還是會需要去設置一些東西，像我想自由自在去玩一些內容、反向操作，就會被阻止。」坦言自己較傾向於「逆向」，想鬼靈精怪的擔任一位叛逆的成員。
廖科溢前陣子宣布結婚後，被爆出私下劈腿多名女子，更有人稱他接下羅志祥「時間管理大師」頭銜，而羅志祥今一聽到「時事問題」後，就秒回：「我沒在看新聞，不好意思。」接著開始補充對節目的想法，成功避開敏感話題。《TOP DOG回家》明3/25起，每週六晚間8點，三立都會台30頻道播出。