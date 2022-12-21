新竹縣長盃書法作品將展出半年 春聯揮毫1/7登場

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新竹縣政府積極透過表演藝術、展覽、閱讀推廣等活動，提昇縣內的文化藝術軟實力，有感於書法教育長期以來被忽略，新竹縣文化基金會於今年3月底成立「墨筆生輝－深耕書法教育執行委員會」，集結縣內書法大師、教育資源，讓書法教育向下扎根，並舉辦「111年新竹縣縣長盃全國書法比賽」，邀請全國民眾共同參與，比賽結合客家文化，期望使書法、客語都能生生不息，活動記者會今天（12月21日）於縣府大廳舉辦，邀請新竹縣書法名家、比賽得獎者、協會成員、議員等人到場。
楊文科縣長表示，賴煥琳校長擔任「墨筆生輝－深耕書法教育執行委員會」執行長，在他帶領之下，舉辦縣長盃全國書法比賽，且參加者眾，比賽前幾名的作品約40幅即日起展現於新竹縣政府1、2樓長廊直到112年6月30日止。 楊文科表示，縣府對於書法推廣卯足全力，由文化局、教育局聯手推動，從國小教育學生學習書法，這也是未來領導人才重要的元素之一，書法是傳統文化藝術，也是文化的瑰寶。
楊文科指出，他也向賴煥琳校長、胡國龍老師學習書法，他認為，學書法具有許多好處，在公務繁忙的時候，寫書法可以靜下心，也能全神貫注學習，一回神已經1、2小時過去。楊文科說，書法博大精深，他也和同仁一起學習，期望書法能源遠流長。
賴煥琳表示，書法過去為六藝「禮樂御射書數」的書，書法為表達工具的其中一項，當靜心寫書法就有如「定靜安慮得」，對學生來說如品德教育，對成人就是修身養性。賴煥琳今（12月21日）也在記者會現場，致贈墨寶「文博品高天佑百里侯．科承鄉梓厚望續重任」給楊文科縣長，恭賀他高票連任，並期許能持續深耕文化。書法名家彭祥瑀校長、彭源正校長、何明星校長、趙世雄老師、林永忠老師、王德泉老師等人均到場參與。
除了作品展，新竹縣政府文化局長李安妤表示，新竹縣在楊文科縣長大力推動書法之下，不僅舉辦書法比賽，縣長有感於年輕人對於書寫逐漸淡化，期望藉由書寫及書法帶動心靈及內涵的成長。文化局每年都舉辦新春揮毫，此次也邀請書法比賽得獎者，其中也包含學生，屆時也會將揮毫作品致贈給參加的鄉親，歡迎大眾在明年1月7日至新竹縣文化局美術館參與。
李安妤表示，「瑞兔迎春－春聯揮毫贈送活動」活動包含：創意與傳統書藝、絹印紅包袋及版印春聯等，邀請新竹縣書法名家胡國龍、王德泉、黎元吉、莊明忠、陳秀珍、宋兆賢、曾雪梅、田文筆等8位，更特別邀請到縣長盃首獎的趙世雄老師、林勇忠老師等得獎者共襄盛舉，其作品書風筆意各異其趣，展現絕妙的書法技藝，作品以躍動優美的文字線條書寫經典文字，藉此活動提升新竹縣民對藝文的欣賞及充實美感生活內涵，歡迎鄉親的蒞臨。