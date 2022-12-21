中俄今起展開「海上聯合軍演」 分析：展現高度戰略互信
中俄兩國關係並沒有因為莫斯科入侵烏克蘭而有所影響，自12月21日至27日這段期間，中國與俄羅斯依舊進行一年一度的「海上聯合」系列演習，一連七天將在中國浙江省舟山市至台州市以東海域舉行。這次中俄聯合海上軍演不僅是10年來規模最大，演習區域也是最靠近台灣的一次，軍事專家指出，這體現了中俄兩國高度的戰略互信。
國際中心楊智傑／綜合報導
中國解放軍東部、北部戰區海軍在12月21日至27日，將與俄羅斯進行「海上聯合-2022」聯合軍事演習。據解放軍海軍官方微博《人民海軍》消息，這次中國參演兵力分別為導彈驅逐艦濟南艦、包頭艦，導彈護衛艦濱州艦、鹽城艦，綜合補給艦高郵湖艦；俄方參演兵力則包括「瓦良格」號導彈巡洋艦、「沙波什尼科夫海軍元帥」號大型反潛艦、「完美」號和「阿爾達爾」號護衛艦、「佩琴加」號補給艦等。
中國解放軍海軍發言人高秀成大校指出，中俄聯演期間雙方將主要以紅藍對抗方式，開展聯合封控、臨檢拿捕、聯合防空、聯合救援、聯合反潛、實射火箭深彈等科目演練；另外，俄羅斯國防部則表示，此次聯合軍演計畫將對空中目標進行導彈和火炮聯合射擊，對海面目標進行火炮射擊，並展開實際使用武器的聯合反潛演練。
俄羅斯國防部表示，此次演習的主要目的是加強中俄之間的海軍合作，維護亞太地區的和平與穩定；《環球時報》則引述稱一名軍事專家說法，指出從目前公開的演習課目和參演兵力來看，此次演習體現出中俄兩軍的高度戰略互信。
長期關注中俄聯合軍演的該名專家表示，中俄雙方參演兵力都是雙方在役的主戰艦艇；其次，艦載武器裝備也較先進，搭載有先進的防空反艦導彈等。第三，演習課目中包含反潛、防空等，「這只有兩個充分互相信任的國家之間才能舉行，體現出了中俄兩國高度的戰略互信。」