廖科溢劈腿重創事業！沈玉琳嘆「男人本色」 曝復出SOP
知名製作人、主持人沈玉琳今（21）日與于美人一同出席節目《我就問 你正常嗎？》記者會，節目也提前替他慶祝55歲生日，同場嘉賓潘若迪、Paul、Julie、李明川、鍾欣凌、王以路、筠熹和巫苡萱也親自獻上生日祝福。而談到近來捲入桃色風波的主持人廖科溢， 在演藝圈打滾多年的沈玉琳，建議對方可以先休息一年再出發。
記者侯家瑜/綜合報導
金鐘主持人廖科溢前陣子宣布結婚後，被爆出私下劈腿多名女子，沈玉琳先是搞笑翻出他曾掛在嘴邊的金句「10個帥哥9個胎哥（骯髒）」，表示此句剛好符合廖科溢，「男人本色，像我們沒這麼帥，誘惑就少，長得帥還要抗拒誘惑，我覺得廖主持人就是比較難抗拒誘惑。」表示廖科溢活動、節目紛紛停擺是必然，因為對方在螢光幕前，就已經有刻板印象，所以相對來說，殺傷力就會比較強，也建議對方可以先認錯再出發，「台灣人很健忘，以我過去當經紀人的經驗來說，他差不多要在演藝圈休息、沉潛一年左右。」
沈玉琳即將滿55歲，生日願望是希望大家身體健康、賺大錢，第3個願望則是保留在心中，一旁的潘若迪馬上吐槽：「你要說以上2個願望都實現啊！」好友Paul送上女兒親手準備的「聖旨」，表示以後沈玉琳去他們家有什麼要求，只要使用這個聖旨Paul女兒通通都可以滿足他，童言童語非常可愛。于美人立刻加碼：「我就去Paul家做臘肉給你吃，反正剛好你也已經是臘肉了。」被笑虧的沈玉琳，不忘把槍口轉向潘若迪：「那他剛過60大壽，一定就是息肉了。」