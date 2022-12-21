台灣旅遊窮得只剩吃？Klook「寶藏行程」打臉：老外超愛
台灣迎接國際旅客，可能都會不約而同說出「台灣美食、小吃」，似乎我國國旅始終脫離不了吃、吃、吃，就連PTT鄉民都看不下去，直轟「沒人發現台灣旅遊就是吃一整天嗎？！」不過今旅遊電商Klook全球住宿事業部負責人兼台灣總經理李雅寧以香港旅客為例，雖有50%來台旅遊目的就是為了「台灣特色美食」，但仍有不少旅客是衝著「自然生態」行程來台，李雅寧盼望能帶領著台灣國旅這一「寶藏行程」帶向世界，推薦給更多海外旅客認識。
記者汪睿琦/綜合報導
今（21）日Klook舉辦2022年終媒體聚會，席中由李雅寧以及台灣商務開發副總監蔡岳廷揭露2023年旅遊市場將進入「旅遊強韌年」（travelsilience），展現旅客即使充滿焦慮仍渴望出遊的旅遊樣貌，進而提前規劃旅程，甚至增加旅遊天數或提高預算。李雅寧也自詡Klook身為全球旅遊及體驗預定平台，盼望旅客可以在站上找到旅遊靈感，降低出遊的不確定性，提升對海外旅遊的信心。
席中，蔡岳廷提到希望明年度將台灣國內行程更積極分享給海外旅客，也盼望透過AI翻譯功能更能清楚傳達給國外旅客。話說到此，李雅寧補充坦言，過往碰到不少海外旅客，幾乎50%以上的人都是為了「吃」，不過同時也發現台灣的「景觀」部分也受到許多人歡迎，除了經典的101大樓、野柳、九份等熱門景點，「Klook希望未來可以多耕耘自然生態行程，將台灣寶島之美推向世界，讓更多旅客發掘。」
事實上，先前就有網友在PTT發文質疑：「有沒有人發現台灣的旅遊，不外乎就是吃一整天嗎，早上吃網美早午餐、中午吃在地美食、下午吃人氣小吃、晚上再吃一次大餐，最後宵夜再去逛當地夜市。」原PO砲轟「幾乎從南到北都一樣」，只是中間再穿插幾個無趣的景點行程，大聲質疑「國旅是不是就只是這樣？」
貼文曝光引起大批網友熱議，有人贊同原PO看法，也有不少人跳出緩頰，「去國外也是體驗各種當地美食啊」、「體驗當地美食，不就是旅行的最主要目的嗎」、「食物多樣性也是台灣特色之一，沒必要貶低」；也有不少行家指出，台灣「福爾摩沙」之美受到很多外國旅客青睞，其中像是近來雲海、雪山等壯麗景象，還有分布全台的山海景觀，一年四季不同風景，並不需要引戰質疑。