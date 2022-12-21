影／想久居泰國？網紅透露需接受這七點文化差異

隨著邊境開放，越來越多人出國旅行。長居泰國曼谷的台灣影音創作者李潔，除了能以泰語溝通之外，她對曼谷的文化生活也有深入了解。這次她便拍攝影片，以台灣人角度講述七件想久居曼谷需要接受的文化差異。
記者賴正琳／綜合報導
首先是塞車，因為曼谷的塞車程度非常高，要有心理準備。第二點則是喝酒的時機，因為泰國有規定合法買酒的時間，在時間之外購買酒精都算違法，各大超市和超商都不會賣酒，且遇到特殊節慶更會整天禁酒，因此許多初來乍到的外籍人士，都會先大量囤酒。第三點是醫療費很貴，雖然工作可能會幫忙保公立醫院的醫療險，然而在泰國的中產階級和上流社會一般都只會去私立醫院，甚至指定醫生，找哪個醫生甚至是象徵身份地位的方式，公立和私立醫院的差異相當大。李潔建議如果只是小感冒，可以直接去藥局找藥師買藥。第四點則是走路要小心，地面有障礙物、頭頂可能會有電線，她實地拍攝走人行道的影片給大家看，她說她真的有不小心碰到觸電的電線。
第五點是泰國生活比較慢步調，身邊朋友遲到的機率比較高，要放寬心。第六點則是泰國大部分時間是乾季，但雨季時下大暴雨是很驚人的，如果下雨的話，李潔建議不要出門，有時雨大到連計程車都不願意載客人。最後一點是泰國人非常樂天隨和，即便遇到上述六點的困難，泰國人依然以幽默和快樂的態度面對，李潔說有次他在超商買東西，發現男店員把頭髮綁成一根沖天炮頭，在平凡日子裡找歡樂。李潔認為她很喜歡泰國人的一點，就是大家對困境都不會有太多怨言或悲觀，因此她能接受泰國生活的一點不便，且熱愛泰國和泰國人。如果對泰國生活、旅行或文化有興趣的觀眾，都可以前往李潔的頻道和社群，觀看她的影片和生活。
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