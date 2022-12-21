冬至西半部低溫下探10度！週五寒流殺到 聖誕節天氣曝光
明（21）日是24節氣的「冬至」，受到強烈大陸冷氣團增強影響，各地氣溫持續下降，週五（12/23）更是有新的一波「寒流」侵襲，中部以北地區出現攝氏10度以下低溫將成常態。中央氣象局表示，今（21）日至週末（12/24、12/25）台灣地區都是乾冷的天氣型態，尤其週末的寒流與上週末強度幾乎不相上下，提醒民眾，在平安夜和聖誕節若有任何活動，一定要做好禦寒準備，以免心血關相關疾病發生。
記者張志浩/綜合報導
氣象局預報員陳伊秀表示，明天冬至受到強烈大陸冷氣團影響，北部及東北部天氣寒冷，其它地區早晚氣溫明顯偏低，中南部日夜溫差大。白天高溫北台灣攝氏16~18度，中南部、花東地區攝氏20~23度；低溫部分，中部以北、宜蘭地區只有攝氏10~11度，南部、花東地區攝氏13~15度，特別要注意的是，高雄以北、宜蘭較空曠的地區，可能在清晨率先出現攝氏10度以下的極端低溫，民眾請多留意氣象局「低溫特報」。
陳伊秀說，冬至過後，週五確定將有一波「寒流」報到，影響最大的時間點落在週六和下週日清晨，北部低溫約攝氏9度、中南部攝氏10度、東部攝氏12度，然而受輻射冷卻影響，西半部局部單點更是只有攝氏7~8度，體感非常寒冷，強度堪比入冬第一波寒流，差別在於水氣較少；預期聖誕節白天會開始慢慢回溫，下週一（12/26）全台低溫回升攝氏1~2度，高溫回升攝氏2度左右。
此外，由於近期冷空氣挾帶水氣較少，未來到週末各地大多為晴到多雲，僅東部、東南部及恆春半島有零星短暫雨，不過水氣少連帶高山降雪機率降低。基隆北海岸、苗栗至高雄、東半部、恆春半島沿海空曠地區及澎湖須留意有8~9級強陣風。