馬英九出席獨居長者圍爐 被問2024反問記者有意見嗎?
為了讓獨居長者感受年節溫馨氛圍，財團法人三級古蹟先嗇宮今（21）日舉辦歲末圍爐關懷活動，邀請三重區獨居長者參加，新北市副市長劉和然代表新北市長侯友宜致贈每位長者保溫罐提袋組，前總統馬英九也到場祝福，不過被記者問到2024支持人選時，除了強調一向支持黨提名的人選，還呵呵笑反問記者「你有意見嗎？」。
記者吳嘉億／新北報導
馬英九致詞時表示，三重的獨居長輩真幸福，20年前在前市長李乾龍的創立下，成立慈暉志工隊，運用民間資源，一年365天風雨無阻為100 多位獨居長輩送餐關懷，並年年帶他們出遊散心，即使在卸任市長後，仍然以先嗇宮董事長的名義，在歲末舉辦圍爐活動，讓獨居長輩感受社會的溫暖，這也是他第7度參加三重獨老歲末圍爐。
劉和然表示，侯市長曾在市政會議中說過，施政絕對不能遺忘任何一個人！非常感謝李乾龍董事長開辦為獨老送餐，許多民間愛心企業以私公協力的精神，長期照顧獨居長者；新北市也推動愛心大平台和獨老五福樂活計畫，媒合社會資源，幫助長輩在地安老、健康樂活。
先嗇宮董事長李乾龍表示，20年前創立「慈暉志工隊」，開啟為獨居長輩送餐，非常感謝三重區公所和新北市政府支持，在他卸任後，繼任的楊義德、劉來通和陳奇正等區長持續送餐服務，從無中斷，也感謝所有贊助支持的善心企業和團體，讓政策和善念得以延續至今。