郭台銘痛批「禽獸食祿」　薛瑞元急解釋是「對這點懷疑」

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薛瑞元今傍晚緊急召開記者會說明，這一兩個月BNT跟上海復星都有跟指揮中心聯繫，希望繼續採購次世代疫苗，但指揮中心需要再做謹慎評估，這是基本立場，BNT跟上海復星說服指揮中心理由與跟郭台銘想法部分類似，包含給民眾的選擇，過去很多人打BNT，接續次世代可以採購BNT讓民眾施打。
薛瑞元解釋，因此今天早上受訪才會疑惑是否是郭台銘說法，因為郭與上海復星、BNT理由類似，且以目前手上仍有幾百萬劑疫苗還沒打完，現在每日打氣約2至4萬，最多5萬，顯然現在疫苗過量，從疫苗不良事件通報資料來看，現今已接種莫德納BA.1疫苗180萬劑、BA.4/BA.5雙價68萬，但疫苗嚴重不良事件約為72件，其中與疫苗相關引起心肌炎、心包膜炎3件，都未造成死亡，「顯然莫德納次世代疫苗是安全的，不論之前打的基礎是什麼樣的疫苗，打莫德納作為追加劑看起來是安全的」。
薛瑞元強調，不一定持續接種同一個疫苗才是安全，若持續接種BNT疫苗發生不良事件也差不多，不論先前打哪款疫苗，莫德納作為次世代疫苗是安全的，現有的莫德納次世代疫苗皆為有效、安全的。
「我們手上剩的疫苗其實是蠻多的！」薛瑞元坦言，就整體考量，「我是有點懷疑郭董怎麼會講這種話」，因為以現在的疫苗市場來看，整個情勢作為BNT來說，銷售管道要透過上海復星，目前台灣也是上海復星唯一一家買家，「郭董作為一個世界知名的大企業家，對於這種商業上面的判斷，他應該是非常清楚的」，而國內疫苗存量等資訊也都是公開的，「如果綜合判斷我是懷疑郭董會講這種話，所以我才問說這句話真的是郭董講的嗎？怎麼聽起來很像是BNT或上海復星談的類似」。
薛瑞元提到，當時後面也有補充會仍然進行整體採購評估，「我一點都不懷疑郭董對於台灣國家人民的熱愛，要不然他之前奔走提供捐贈疫苗給台灣民眾施打，崇高的情操我們是一點都沒有懷疑」，只是在整體情勢判斷跟政府預算有效運用，自己認為郭不會要求政府採購BNT次世代疫苗，是懷疑這點。
薛瑞元認為，未來疫情可能還是會有變化，也可能還是會有不同變異株出現，因應未來這些變化，不排除會跟BNT採購次世代疫苗。
對於郭台銘提出母親打無BNT，若轉換疫苗會增加風險，薛瑞元更自曝，自己接種4劑高端疫苗是因為有自體免疫家族史，檢測自體免疫抗體也呈現陽性，避免引起體內可能自體免疫疾病，選擇次單位蛋白疫苗高端，但高端現已不再生產，若要接種就要轉換Novavax，也是安全的疫苗，轉換疫苗未必危險。
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