聖誕前夕迎「炸彈氣旋」！美1.1億人料受暴雪影響難返鄉

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暴風寒冷預警範圍涵蓋美國中北部和中南部部分地區，預計會有超過2,600萬人受到影響，北部區域最高氣溫只會有攝氏個位數，而最低氣溫將降至攝氏零下數度，靠近加拿大邊境的地區更可能下降至零下十幾度。
美國國家氣象局的氣象學家查克泰勒表示，專家們觀測到的氣溫遠低於正常水平，也就是說冬季氣溫可能會在今年聖誕節前創下歷史新低，而在美國中西部重要的航空樞紐——芝加哥歐海爾國際機場將受到嚴重影響，屆時在強風大雪導致的能見度受限下，多次航班可能會延誤和取消。
《華盛頓郵報》報導指出，今年這趟佳節返鄉旅行可能「極為危險」，因為21日晚間到23日暴風雪正值高峰，屆時氣溫將降至酷寒，甚至有可能因為凍傷、失溫而危害生命安全。國家氣象局水牛城觀測站形容該場暴風雪將是「世代罕見」。
規模過大的強風與暴雪影響深廣，氣象機構警告，部分正值低溫的地區可能受到強風影響造成停電，佛蒙特州官員表示該州少數受災地區的電力可能需要兩到三天才能恢復；低溫也導致潮濕的路面變成薄冰，新英格蘭各地的警方就指出本周當地發生了數百起車禍或車輛滑出道路意外。
美國氣候預測機構「AccuWeather」氣象學家亞歷克斯‧達西爾瓦（Alex DaSilva）指出，這場暴風雪會經過爆炸性增強變成「炸彈氣旋」，亦即風暴的大氣壓力在24小時內下降24毫巴，而且發生時間可能就在本週四到週五。