規模6.4強震襲加州！民眾驚「地像在翻滾」　近6萬戶停電

聖誕前夕迎「炸彈氣旋」！美1.1億人料受暴雪影響難返鄉

▲今年聖誕節前夕的暴風雪將嚴重影響美國、加拿大民眾，諸多航班預計將因此取消和延誤。圖為受影響的班機停在溫哥華國際機場。（圖／美聯社／達志影像）
▲今年聖誕節前夕的暴風雪將嚴重影響美國、加拿大民眾，諸多航班預計將因此取消和延誤。圖為受影響的班機停在溫哥華國際機場。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心楊智傑／綜合報導

美國聯邦氣象機構日前發布警報，指出由於高壓系統從加拿大向南穿越美國，自21日起本週全美氣溫將大幅下降，此時正逢聖誕假期，預計美國會有超過1億1000萬名選擇搭乘飛機或駕車返鄉的民眾受到影響，更有將近5千架次班機會受暴風雪影響延誤或取消。

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根據美國國家氣象局（NWS）天氣預報中心的最新預報，本週將會有一場巨大的風暴影響全美大部分地區，強烈的鋒面預計將在聖誕節前幾天橫掃美國東部三分之二的地區，預計週四、週五將對從中西部到東北部的主要旅遊中心造成嚴重影響。

暴風寒冷預警範圍涵蓋美國中北部和中南部部分地區，預計會有超過2,600萬人受到影響，北部區域最高氣溫只會有攝氏個位數，而最低氣溫將降至攝氏零下數度，靠近加拿大邊境的地區更可能下降至零下十幾度。

美國國家氣象局的氣象學家查克泰勒表示，專家們觀測到的氣溫遠低於正常水平，也就是說冬季氣溫可能會在今年聖誕節前創下歷史新低，而在美國中西部重要的航空樞紐——芝加哥歐海爾國際機場將受到嚴重影響，屆時在強風大雪導致的能見度受限下，多次航班可能會延誤和取消。

▲一場暴風雪導致航班取消和重大延誤後，飛機停在溫哥華國際機場的登機口聖誕風暴來襲，預計過節前將有上千航班取消，將造成外出民眾不便。（圖／美聯社／達志影像）
▲美國氣象機構警告，本周將有一場「炸彈氣旋」帶來巨大暴風雪，料將影響返鄉外出的民眾交通。（圖／美聯社／達志影像）
《華盛頓郵報》報導指出，今年這趟佳節返鄉旅行可能「極為危險」，因為21日晚間到23日暴風雪正值高峰，屆時氣溫將降至酷寒，甚至有可能因為凍傷、失溫而危害生命安全。國家氣象局水牛城觀測站形容該場暴風雪將是「世代罕見」。

規模過大的強風與暴雪影響深廣，氣象機構警告，部分正值低溫的地區可能受到強風影響造成停電，佛蒙特州官員表示該州少數受災地區的電力可能需要兩到三天才能恢復；低溫也導致潮濕的路面變成薄冰，新英格蘭各地的警方就指出本周當地發生了數百起車禍或車輛滑出道路意外。

▲今年聖誕節前夕的暴風雪將嚴重影響美國、加拿大民眾，諸多航班預計將因此取消和延誤。圖為受影響的班機停在溫哥華國際機場。（圖／美聯社／達志影像）
▲強烈的暴風雪已經席捲加拿大部分地區，許多想在聖誕節前夕返鄉或出外的民眾受困機場。（圖／美聯社／達志影像）
美國氣候預測機構「AccuWeather」氣象學家亞歷克斯‧達西爾瓦（Alex DaSilva）指出，這場暴風雪會經過爆炸性增強變成「炸彈氣旋」，亦即風暴的大氣壓力在24小時內下降24毫巴，而且發生時間可能就在本週四到週五。
 

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