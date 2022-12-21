全聯元旦1元喝咖啡！全支付滿千贈千點　年底優惠一次看

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為了歡慶聖誕節及迎接跨年，「PXGo!全聯線上購」12/23~12/25限時3天，推出5大主題活動，一、購買分批取、預購商品，使用「PX Pay支付」單筆消費每滿1,000元以上，可獲得800福利點數；使用「全支付」單筆消費每滿1,000元以上，則可獲得1,000福利點數。二、優惠券搶起來！尋找APP活動畫面中的折扣碼，購買預購商品最高享25折優惠（最高折1,000元）；購買小時達商品最高享5折優惠(最高折200元)。
優惠活動三，OFF COFFEE美式、拿鐵或是阪急麵包，優惠價一組500元，且活動期間任買2組加贈1,225福利點，回饋超過12%。四、生鮮雜貨外送「全聯小時達」限定，12/23~12/29結帳輸入折扣碼【PARTY9】，單筆消費滿1,000元現折100元。五、歡慶元旦好事成雙，限時4天12/30~2023/1/2，每日限量前500名購買OFF COFFEE美式的會員，贈送300福利點，活動換算價每杯19元，使用自帶杯再折8元，等同最低只要11元！另外阪急麵包也有買11送4，活動換算價每個只要22元。
家樂福則是在年尾推出家電季，買任一台55型以上4K顯示器/電視、電冰箱、洗衣機、變頻冷氣、小家電任一類型單筆指定滿額送200~2000元家電商品折價券，結帳指定使用玉山聯名卡享滿額禮、分期優惠、回饋％，下一次添購家電選擇1、２級效能家電可獲政府補助貨物稅減徵最高2,000元，再使用上一筆獲得的百萬紅利點數＋家電商品折價券，結帳就會有驚喜的發現！單筆購買家電商品每滿5,000元可獲得1次抽獎機會，買越多中獎機率就越高，2023年2月28日前家電單筆發票滿8,888元再抽泰國7日自由行與住宿券，優惠疊到手在抖，把握春節享受最強家電優惠。