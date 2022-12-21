T1／「魔獸」霍華德沒上場惹爭議　雲豹今公布補償方案

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首先，桃園永豐雲豹線上商城的「擁豹專區」12月24日到1月1日限時5折優惠。另外2023年的主場賽事，票價已經調整為特A 1500元，特B 980元，特C 300元。
而為回饋2022年12/18(日)購票進場之球迷， 1/10起至2/28於KKTIX系統憑「資格碼」進行換票，任選場次如下。3/11、12、18、19、25、26、31 ; 4/2、4、8、9，合計共11場。
相關兌換方式如下：
1、Golden Seat贈送$5,000元商品現金券
2、原購買$5,212特S區，免費兌換特S區（一張可兌換2張）
3、原購買$2,180、$1,880特D、H區，免費兌換該區(一張可兌換2張)
4、原購買$680特A區，免費兌換$980特B區(一資格碼4張)
5、原購買$350特B區，免費兌換$980特B區(一資格碼2張)
6、原購買$100特Ｃ區，免費兌換$300特C區(一資格碼2張)
球團將向售票平台:KKTIX申請12/18的購買資訊，以簡訊發送「資格碼」給當日購票球迷，1支電話號碼(即發送1個資格碼)。
承上，使用「資格碼」換票進場者，隨機加贈(金、銀)紀念幣一枚，凡獲得金幣者，可兌換主場限定「Dwight Howard 球員版球衣」乙件，金幣限量12枚。