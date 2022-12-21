金正日逝世11年！北韓舉國哀悼　民怨：這麼久還折磨百姓

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記者孫慧敏（손혜민，音譯）透露，北韓年年舉行今爭日追悼活動，已經出現非常厭倦的氛圍。因再加上疫情造成生活困難的情況下，參加哀悼活動還得縮短民眾的工作時間，北韓居民大多都抱持不滿情緒。
孫慧敏透露，今年北韓比起往年還要冷，不僅，兩江道、咸鏡南北道等北部區域，就連平安道內陸都來到攝氏零下12度的低溫，「各地方的女性居民必須強忍低溫穿上韓服（朝鮮服，傳統服飾）被組織動員參加哀悼。」她痛批「這場哀悼活動不僅威脅居民們的生計，更讓他們處於凍傷或體溫過低的風險之中，此為侵犯人權的政治操作。」
一名住在平安道的居民透露，所有人被要求參加紀念儀式，從上午9時開始，女性還被要求穿上韓服，「但當日的氣溫僅攝氏零下2度至零下12度，身上的韓服根本無法與低溫抗衡」。另一名被咸鏡北道茂山郡當局所召集的煤礦工人表示，一群煤礦工人被要求在零下20度的時候在寒冷的戶外站2小時，「即使他（金正日）都過世這麼久了，卻仍讓人民挨餓，在寒冬裡受苦。」
不過另一名記者安昌圭（안창규，音譯）則指出，在哀悼期間，民眾也被禁止批評黨、政治體制、批評政府或領導高層，如有違反情況將立即被國安局逮捕，另外北韓盛行「連坐制」，若是被取締，就連同住家人、親戚也會遭殃。