印泰移工公私協力　攀繩助受困犬隻

日前新北市政府動保處接獲瑞芳工業區內某公司員工楊月秋通報，告知有隻黑犬受困瑞芳工業區旁3層樓深大排中無法脫困，請求救援，瑞芳動物之家駐區獸醫王嚴緖即刻前往救援，經過與印尼及泰國移工合作，終於將黑犬以捕犬網及繩索方式吊掛上地面，經檢診並未發現有外傷，只是一整夜未進食，提供雞肉塊進食後恢復活力，結束一場黑犬驚恐的大排落難記。
記者賴正琳／綜合報導
楊月秋表示，最近瑞芳天氣陰雨綿綿，瑞芳工業區旁3層樓深的大排也充斥著山上雨水匯聚下來豐沛的水量，日前突然發現此犬受困大排對岸旁無法脫困，犬隻所在處前後都是水路，並無支撐地，犬隻如何到達所在位置，讓她百思不得其解。結果隔天發現犬隻還在原處，似乎是受困第2天仍動彈不得，便即刻通知瑞芳動物之家前來救援，當黑犬被救援上來的那一剎那，她內心感到無比的感激與喜悅，讓黑犬能順利脫困，免除一條生命的消逝。
當天執行救援任務的駐區獸醫王嚴緖表示，到場觀察發現，現場只適合從犬隻所在位置上方樹叢垂直攀繩下去，由於大排邊坡很陡峭，必須小心謹慎拉著垂吊繩索下去接近犬隻，一開始為了確認犬隻是否親人，先以一包雞肉塊吸引犬隻，發現犬隻非常的飢餓，馬上靠過來大快朵頤，判斷此犬是親人，後來以捕犬網套住犬隻，並無激烈反彈，似乎是知道這是要解救牠脫離險境，在公司的兩位外籍移工印尼阿杜與泰國阿甘協助下，利用繩索將捕犬網內的黑犬迅速拉上地面，順利地完成一次公私協力的救援任務。此次犬隻受困大排底，推測是犬隻找尋食物，不小心滑落陡峭邊坡，才會受困在前後不著地的大排底，險些被大排內惡水吞噬！
新北市動保處表示，感謝兩位移工融入台灣社會，工作之餘對動物保護議題所盡的心力。新北市是友善動物城市，民眾若發現受困險境的犬、貓或是野生動物，請立即聯絡動保處24小時電話02-2959-6353或撥打1999，動保處接獲通報後會即刻派員前去處理以爭取救援上的時效性，協助動物早日脫離險境並接受必要的醫療處置。